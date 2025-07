V nogometnem svetu praktično ne mine dan brez novice o morebitni odločitvi in spremembi pri klubskem statusu slovenskega napadalca Benjamina Šeška. Kot vse kaže, je še naprej najrealnejša selitev na Otok. Najprej je bil v igri za Šeška dolgo časa glavni kandidat Arsenal, a je nato zamenjavo našel v Victorju Gyökersu. Zatem se je ob prestopnih govoricah glede Alexandra Isaka hitro znašel na radarju Newcastla, zdaj pa naj bi se v vse skupaj vpletel še Manchester United.

"Ključni teden glede prestopa Benjamina Šeška, potem ko se je z njegovim taborom glede pogojev pogovarjal tudi Manchester United. Newcastle je Šešku prejšnji teden predstavil svoj projekt in je pripravljen oddati ponudbo, če bi jo nogometaš sprejmel. Pričakuje se, da se bo Šeško, ki je za Leipzig v zadnjih dveh sezonah dosegel 39 zadetkov, kmalu odločil o svoji prihodnosti," poroča dobro obveščeni Fabrizio Romano.

Za Šeška naj bi se zanimal tudi Manchester United. Foto: Reuters

A po poročanju nekaterih medijev je Manchester United trenutno v prednosti, tudi zaradi napadalčevega pozitivnega odnosa do morebitnega prestopa. Po poročanju Sky Germany so se vodilni pri Unitedu že obrnili na Šeška in mu predstavili svoj projekt. Prav tako so njegovim predstavnikom že predstavili finančne okvire, še preden bi začeli pogovore z Leipzigom. Na srečo za United se je Šeško pozitivno odzval, saj naj bi ga njihova vizija prepričala, a je dogovor še daleč od sklenjenega, saj mora svoje dodati tudi Leipzig, ki naj bi za prestop Slovenca zahteval dobrih 70 milijonov evrov.

Ob tem je v javnosti zaokrožila tudi izjava rdečih vragov Rubena Amorima, ki je pojasnil, kaj si želi od novih okrepitev. "Morajo si želeti priti sem. Mislim, da lahko navijačem obljubimo, da želimo nogometaše, ki so se že dokazali. Včasih ima igralec velik potencial, tega se moramo zavedati, a vse igralce, ki pridejo, moramo osebno poznati. Moramo govoriti z njimi in jim razložiti projekt. In potem je ena zelo pomembna stvar, da si želijo priti. To je ključno. Če med prestopnim rokom najdemo nekoga, ki lahko pomaga ekipi in izpolnjuje vse pogoje, ga bomo pripeljali. Če ne, pa ne," je bil jasen Amorim.

