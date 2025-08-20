Letošnje dogajanje na OP ZDA se je začelo z veliko novostjo. Čeprav se v New Yorku še vedno igrajo kvalifikacijski dvoboji, glavni del tekmovanja pa se bo začel šele konec tedna, se na največjem teniškem spektaklu v ZDA že potegujejo za lovoriko. V torek se je namreč začel turnir v mešanih dvojicah, ki poteka letos prvič po spremenjenih pravilih. Med nastopajočimi ne manjka številnih najboljših teniških igralcev in igralk na svetu. Znani so že polfinalisti, med tistimi, ki so hitro izpadli, pa sta bila tudi Srba Novak Đoković in Olga Danilović.

V New Yorku je že vse v znamenju največjega teniškega praznika v ZDA. Letošnji OP ZDA se je z uradnimi dvoboji glavnega dela začel bistveno prej, krivec za to pa je turnir v mešanih dvojicah, na katerem letos veljajo drugačna pravila. Nizi so tako bistveno krajši, saj se igra do štiri, igre pa se po rezultatu 40:40 končujejo brez prednosti, tako da vse skupaj poteka hitreje.

V boj za lovoriko se je podalo 24 mešanih dvojic, med katerimi ne manjka najboljših igralcev in igralk na svetu, po uvodnem dnevu pa so že znani polfinalisti.

Slovenska zahodna soseda Sara Errani in Andrea Vavassori branita lovoriko v New Yorku. Če jo bosta ubranila, bosta bogatejša za milijon dolarjev. Foto: Reuters

Med njimi sta tudi branilca naslova, Italijana Andrea Vavassori in Sara Errani, ki se bosta za vstop v finale udarila z ameriško navezo Danielle Collins in Christian Harrison. V drugem polfinalu se bosta pomerili ameriško-britanski in poljsko-norveški par. Prvega sestavljata Jessica Pegula in Jack Draper, drugega pa Iga Swiatek in Casper Ruud.

Zmagovalca bosta prejela milijon dolarjev

Nagradni sklad je mikaven, zmagovalec turnirja v mešanih dvojicah bo prejel okrogel milijon ameriških dolarjev. Nastopilo je ogromno slovitih teniških imen. Moči sta združila tudi štirikratni zmagovalec US Opna Novak Đoković in njegova 24-letna rojakinja Olga Danilović, ki ji gre na teniški karavani vsako leto bolje, kar potrjuje tudi njen dvig na svetovni jakostni lestvici.

Novak Đoković in Olga Danilović sta letošnje nastope na US Opnu odprla s porazom v 1. krogu mešanih dvojic. Foto: Reuters

Srčna izbranka kapetana slovenske nogometne reprezentance in dolgoletnega vratarja madridskega Atletica Jana Oblaka je trenutno 41. igralka sveta, prejšnji mesec pa je bila še devet mest višje. S 14 let starejšim rojakom Đokovićem se je udeležila letošnjega turnirja na US Opnu v mešanih dvojicah in ekspresno izpadla.

Na turnir sta se uvrstila kot povabljenca, nato pa sta v uvodnem dvoboju, na katerem ni manjkalo dobre volje, saj so se tekmovalci ob igranju v novem tekmovalnem formatu zelo zabavali, priznala premoč ruski dvojici Medvedjev-Andrejeva (2:4 in 3:5).

Mira Andrejeva in Danil Medvedjev sta ugnala srbsko dvojico Đoković-Danilović. ć Foto: Reuters

V prvem krogu je potegnil krajšo tudi Španec Carlos Alcaraz, zmagovalec nedavnega mastersa v Cincinnatiju, ki je skupaj z Britanko Emmo Raducanu izgubil proti prvima nosilcema Pegula-Draper (2:4 in 2:4). Italijan Jannik Sinner je zaradi bolezni, ki ga je ovirala že v finalu nedavnega mastersa v Cincinnatiju, kjer je po zaostanku z 0:5 v prvem nizu predal srečanje Alcarazu, odpovedal nastop v mešanih dvojicah.

Carlos Alcaraz in Emma Raducanu sta se poslovila v 1. krogu. Boljša je bila britansko-ameriška naveza Draper-Pegula. Foto: Reuters

Je pa po drugi strani nastopila tudi 45-letna ameriška veteranka Venus Williams, ki je skupaj z rojakom Reillyjem Opelko izgubila proti češko-ruskem paru Karolini Muchovi in Andreju Rubljovu (2:4 in 4:5).

V sredo bosta odigrana še oba polfinalna dvoboja, nato pa še veliki finale, po katerem bo znan dobitnik milijona dolarjev. Poraženca bosta prejela 400 tisoč ameriških zelencev.