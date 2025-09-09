Prišlo je do nekaterih presenečenj

Na teniških turnirjih WTA v Guadalajari in Sao Paulu so se začeli prvi krogi turnirja, kjer je prišlo tudi do nekaterih presenečenj.

V Guadalajari so Darja Vidmanova, Nikola Bartunkova, Iva Jović in Victoria Jimenez Kasintseva zmagale v prvem krogu in se uvrstile v naslednji krog.

V Sao Paulu je morala dvoboj predati Avstralka Ajla Tomljanović, četrta nosilka turnirja. Od turnirja se je poslovila tudi sedma nosilka Leolia Jeanjean, katero je premagala Janice Tjen iz Indonezije.

* Guadalajara, WTA 500:

- 1. krog:

Darja Vidmanova (Češ) - Alycia Parks (ZDA/7) 6:2, 6:4;

Nikola Bartunkova (Češ) - Nicole Fossa Huergo (Ita) 6:4, 6:2;

Iva Jović (ZDA) - Katarzyna Kawa (Pol) 6:4, 4:6, 6:3;

Victoria Jimenez Kasintseva (And) - Jelena Pridankina (Rus) 6:4, 6:3; * Sao Paulo, WTA 250:

- 1. krog:

Victoria Rodriguez (Meh) - Ajla Tomljanović (Avs/4) 6:4, 4:2, predaja;

Sarah Tiantsoa (Fra) - Sofia Sanchez Ana (Meh) 6:4, 4:6, 7:6 (7);

Solana Sierra (Arg/2) - Arianne Hartono (Niz) 7:6 (4), 6:3;

Vitoria Leme Da Silva Nauhany (Bra) - Carolina Alves (Bra) 6:7 (0), 6:2, 6:0;

Martina Okalova (Slk) - Arina Rodionova (Avs) 7:5, 6:4;

Janice Tjen (Idn) - Leolia Jeanjean (Fra/7) 6:2, 6:3;

Julia Riera (Arg) - Vitalija Djačenko (Rus) 6:3, 7:6 (1);

Whitney Osuigwe (ZDA) - Luiza Barros Victoria (Bra) 6:3, 6:4.

Preberite še: