Avtor:
Sportal

Sreda,
22. 10. 2025,
22.22

New Jersey Devils Detroit Red Wings hokej NHL liga NHL

Liga NHL, 22. oktober

Rdeča krila in Hudiči lovijo šesto zaporedno zmago

Sportal

Hokejisti Detroit Red Wings bodo šesto zaporedno zmago lovili na gostovanju pri moštvu Buffalo Sabres.

Hokejisti Detroit Red Wings bodo šesto zaporedno zmago lovili na gostovanju pri moštvu Buffalo Sabres.

Foto: Reuters

Sreda v ligi NHL prinaša zgolj tri tekme. Gledalci bodo v Calgaryju priča kanadskemu obračunu ekip z različnima izhodiščema. Gostitelj Calgary Flames je trenutno najbolj skromno moštvo tekmovanja, na sedmih tekmah je zmagal le enkrat in je z dvema točkama na zadnjem mestu. Montreal pa v goste prihaja kot vodilna ekipa vzhoda, na sedmih obračunih je petkrat zmagal in ima deset točk. Na delu bosta tudi ekipi, za katerima je odličen niz. Hokejisti New Jersey Devils bodo šesto zaporedno zmago lovili doma nad moštvom Minnesota Wild, člani Detroit Red Wings pa se po šesto zaporedno zmago odpravljajo k skromnemu Buffalu.

Los Angeles Kings
Sportal Kralji slavili v podaljšku, a še brez Kopitarja

Liga NHL, 22. oktober:

Lestvica:

Preberite še:

Jaromir Jagr
Sportal Saj ni res, pa je: Jaromir Jagr še nima dovolj
Vegas Golden Knights
Sportal Carolina na derbiju v Las Vegasu doživela prvi poraz
Anže Kopitar
Sportal Anže Kopitar se je vrnil na led in z ekipo odpotoval na gostovanja
New Jersey Devils Detroit Red Wings hokej NHL liga NHL
