Rdeča krila in Hudiči lovijo šesto zaporedno zmago

Sreda v ligi NHL prinaša zgolj tri tekme. Gledalci bodo v Calgaryju priča kanadskemu obračunu ekip z različnima izhodiščema. Gostitelj Calgary Flames je trenutno najbolj skromno moštvo tekmovanja, na sedmih tekmah je zmagal le enkrat in je z dvema točkama na zadnjem mestu. Montreal pa v goste prihaja kot vodilna ekipa vzhoda, na sedmih obračunih je petkrat zmagal in ima deset točk. Na delu bosta tudi ekipi, za katerima je odličen niz. Hokejisti New Jersey Devils bodo šesto zaporedno zmago lovili doma nad moštvom Minnesota Wild, člani Detroit Red Wings pa se po šesto zaporedno zmago odpravljajo k skromnemu Buffalu.