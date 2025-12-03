Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Sreda,
3. 12. 2025,
17.45

Osveženo pred

43 minut

Sreda, 3. 12. 2025, 17.45

43 minut

Slovenske železnice kmalu uvajajo spremenjen režim za potnike

Avtorji:
K. M., STA

Potem ko so v ponedeljek s prihodom prvega vlaka na osrednji glavni železniški postaji v Ljubljani zaznamovali konec prve faze nadgradnje, se dela namreč selijo na južni del postaje, kar terja spremembe režima za potnike.

Potem ko so v ponedeljek s prihodom prvega vlaka na osrednji glavni železniški postaji v Ljubljani zaznamovali konec prve faze nadgradnje, se dela namreč selijo na južni del postaje, kar terja spremembe režima za potnike.

Foto: Gaja Hanuna

Zaradi nove faze prenove železniške postaje Ljubljana, v kateri se dela selijo na južni del postajnega območja, bo od 14. decembra za potnike veljal spremenjen režim. Poleg trenutnega začasnega perona ob Dunajski cesti (tir 94) bo vzpostavljeno še začasno postajališče (tir 95, 96, 97, 98) ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice.

Obstoječi peroni in podhod na južnem delu osrednje ljubljanske železniške postaje se bodo po 14. decembru zapirali postopoma, glede na izvajanje gradbenih del, so pojasnili na Slovenskih železnicah. Spremenjen vozni red so objavili na spletni strani.

Potem ko so v ponedeljek s prihodom prvega vlaka na osrednji glavni železniški postaji v Ljubljani zaznamovali konec prve faze nadgradnje, se dela namreč selijo na južni del postaje, kar terja spremembe režima za potnike. Prenovljena postaja naj bi sicer zaživela konec poletja prihodnje leto.

Istočasno poteka gradnja podhoda in nadhoda 

Istočasno še naprej poteka gradnja novega podhoda in pa tudi nadhoda, ki bo v dveh etažah in bo predstavljal povezavo med železniško in avtobusno postajo ter bo v prihodnje prav tako omogočal prehod z ene na drugo stran območja postaje. Vseboval bo tudi vse osrednje storitve in vsebine za potnike.

Projekt je z davkom vreden skoraj 244 milijonov evrov, država pa je zanj pridobila 175 milijonov evrov sredstev EU.

nova ljubljanska železniška postaja
Novice Znano je, kdaj bo zaživela prenovljena železniška postaja #video
vlak, Slovenske železnice
Novice Kaj vse bo decembra novega na slovenskih tirih
gradbena dela gradnja potniki Slovenske železnice
