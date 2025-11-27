Kaj vse bo decembra novega na slovenskih tirih

Nov vozni red prinaša okrepitve tako v domačem kot mednarodnem prometu, tradicija božičnih vlakov se nadaljuje, na tire se vrača muzejski vlak in še …

Druga nedelja v decembru je že več let čas, ko evropske železnice spreminjajo svoje vozne rede. Letošnja sprememba za potniški promet Slovenskih železnic prinaša več dobrodošlih okrepitev v mednarodnem prometu z Avstrijo, rednega potniškega prometa pa se bodo spet razveselili med Ajdovščino in Novo Gorico.

Močne okrepitve potniških vlakov med Slovenijo in Avstrijo

Maribor in Gradec (Graz) bosta od 14. decembra povezana kar v urnem taktu – večinoma z modro-belimi večsistemskimi vlaki Slovenskih železnic proizvajalca Stadler, deloma pa s prestopi na Špiljah (Spielfeld Straß).

Gradec (na sliki) in Maribor bosta z novim voznim redom povezana v urnem taktu. Foto: Thinkstock

Nekatere izmed teh povezav bodo vozile iz Ljubljane in v Ljubljano, sicer pa bodo zagotovljene zveze s prestopom v Mariboru. Tudi Ljubljana in Gorenjska ter Beljak (Villach) si bosta bližja, saj bodo vlaki na tej relaciji čez dan vozili na vsaki dve uri. Prihodnje leto lahko pričakujemo vlake railjet, ki bodo povezovali slovensko in avstrijsko prestolnico čez Beljak – postopki pridobivanja ustreznih dovoljenj teh avstrijskih vlakov po slovenskem železniškem omrežju že potekajo.

Na Dunaj tudi brez prestopa v Gradcu

Ohranjene bodo vse povezave s Hrvaško in Madžarsko, tudi nedavno vpeljana dva para potniških vlakov med Ljubljano in Zagrebom v večsistemskih vlakih Stadler Slovenskih železnic (slovenska in hrvaška napajalna mreža sta precej različni) ter dva para vlakov med Ljubljano in Reko (Rijeka), kjer bodo spet vozile klasične vagonske garniture, ker se Stadlerji, ki so na Kvarner začeli voziti decembra lani, selijo bližje avstrijski meji za nove okrepljene povezave.

Video: direktor Potniškega prometa Slovenskih železnic Miha Butara o spremembah, ki decembra prihajajo na slovenske tire (video: Srdjan Cvjetović)

Dobra novica tudi za potnike, ki se iz Posavja, a tudi Zagreba, zjutraj vozijo z vlakom do Dunaja (Wien), popoldne pa nazaj. Vlak, ki so ga pred nekaj leti skrajšali in je zdaj vozil med Zagrebom in Gradcem namesto med Zagrebom in Dunajem, bo spet vozil na celotni relaciji – prestopov v Gradcu zanj ne bo več.

Potniški vlaki se vračajo v Ajdovščino

Najvidnejša novost v domačem potniškem prometu je vrnitev rednih vlakov na progo od Nove Gorice do Ajdovščine. Vozni red domačih potniških vlakov v veliki meri narekujejo obsežna infrastrukturna dela na celotnem slovenskem železniškem omrežju – nadomestnih prevozov bo sicer nekoliko manj kot letos, a bodo neizogibni nekateri novi.

Na nekaterih vlakih bo decembra potnike presenetil Božiček. Foto: Srdjan Cvjetović

Tudi gradnja novega ljubljanskega potniškega centra zahteva prilagoditve. Čeprav potniki občutijo kar nekaj sprememb, ki jim niso najljubše, je zagotovo velik uspeh, da tako obsežne gradnje potekajo ob praktično nezmanjšanem obsegu potniškega in tovornega prometa. Tiri 11, 12 in 13 so že dobili svojo končno podobo, dela se nadaljujejo proti "nižjim" tirom, zato so potrebne nove prilagoditve.

Ni najbolj všečno, a drugače ne gre: novi začasni tiri v Ljubljani

Tako bodo v Slovenskih železnicah še pred nastopom novega voznega reda predstavili nove začasne tire, ki bodo morali prevzeti nekaj potniških vlakov, predvsem zunaj prometnih konic. Začasno postajališče Ljubljana Šiška bo še vedno poskrbelo za vlake gorenjske in kamniške proge, pri čemer bo še naprej zagotovljena avtobusna povezava do glavnega kolodvora.

Že 14. leto bodo nekatere decembrske potniške vlake za Celje pospremile praznične vile. Foto: Srdjan Cvjetović

Prihajajo pa začasni tiri za primorsko progo (pri Dunajski cesti) ter dolenjsko in zasavsko progo (blizu Šmartinske ceste ob podvozu blizu Situle). Kateri vlaki bodo preusmerjeni, bo znano čez največ dva tedna.

Po petih letih se vrača muzejski vlak

Tudi letos se bo nadaljevala tradicija decembrskih Božičkovih vlakov s prazničnimi vilami in sodelovanjem s pravljičnim božičnim mestom Celje. Ob tem se po petih letih na slovenske tire vrača tudi muzejski vlak s svojo parno lokomotivo in popolnoma prenovljenimi muzejskimi vagoni.

"Božiček načrtuje 15 voženj v različne kraje po Sloveniji v soboto, 20. decembra, in nedeljo, 21. decembra. Povsod, kjer bodo ti vlaki imeli postanke, bodo lokalne skupnosti pripravile pester program," je razkrila vodja službe za prodajo in marketing Jasna Cerar Hribar.

Vodja službe za prodajo in marketing Slovenskih železnic Jasna Cerar Hribar Foto: Srdjan Cvjetović

Ali že veste, katero je Evropsko božično mesto 2025?

Obiskovalce Celja od 19. decembra do konca leta vabi Pravljična dežela Celje, do katere bodo na devetih določenih vlakih vodile pravljične vile. Sodelovanje Pravljičnega Celja, ki je letos prejelo mednarodni naziv Evropsko božično mesto 2025, in Slovenskih železnic je dopolnilo že 14 let.

"Pravljično Celje, pripravljamo ga s partnerji ob podpori Mestne občine Celje, bo v naslednjih petih tednih postreglo s kar sto dogodki na sedemnajstih različnih prizoriščih," je povedala direktorica Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje Maja Voglar. "Največja novost bodo svetlobna doživetja na šestih lokacijah, zimsko srednjeveško dogajanje na Celjskem gradu, prenovljena in drugačna bo tudi tokratna že 26. izvedba Pravljične dežele."