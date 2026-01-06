Nika Prevc tudi v zahtevnih razmerah do nove zmage, med deseterico še Nika Vodan

Slovenska skakalna asinja je na drugi tekmi svetovnega pokala v Beljaku prišla do nove zmage. Kljub zahtevnim razmeram v finalu je na koncu za šest desetink točke ugnala drugouvrščeno Avstrijko Liso Eder. Odlično se je odrezala tudi Nika Vodan, ki je osvojila sedmo mesto, Katra Komar je bila 25., Taja Terbovšek pa 29. Brez zadnje tekme pred nastopom na Ljubnem sta v kvalifikacijah ostali Tinkara Komar in Maja Kovačič.

Potem ko je Nika Prevc 3. januarja 2024 z zmago v Beljaku prvič v karieri oblekla rumeno majico vodilne, je dobri dve leti pozneje znova na koroškem prizorišču prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Tokrat je rumeno majico vodilne skakalke zime prevzela iz rok Japonke Nozomi Marujama.

Rumeno majico pa je slovenska skakalna asinja potrdila tudi na drugi tekmi v Beljaku. Prevc je vodila že po prvi seriji, v drugi pa kljub zahtevnim vetrovnim razmeram in močnem sneženju odbila vse napade in prišla do nove zmage svetovnega pokala (92 m, 89,5 m; 248,7 točke). Na koncu je za šest desetink točke prehitela Avstrijko Liso Eder (92 m, 91 m; 248,1). Tretja je bila Nemka Agnes Reisch (90,5 m, 90 m; 240,9). Vse tri skakalke so ista mesta zasedale že po prvi seriji. Z novo zmago, sedmo v olimpijski zimi, skupno pa že 29. v karieri, je Prevc po dveh beljaških tekmah povečala prednost v svetovnem pokalu pred Japonko Marujama na sto točk.

"Če sem iskrena, sem bila danes še vedno malo živčna. Moram se naučiti še bolj zaupati vase," je po tekmovanju v izjavi za organizatorje priznala Prevc. Kljub temu se veseli prihajajočega svetovnega pokala na Ljubnem. "To je naš domači hrib in naši navijači vedno pridejo v velikem številu, zato se tekme resnično veselim. Vsi lepo vabljeni," je najboljša skakalka zadnjih sezon pozvala navijače k ogledu skokov v živo.

Nika Vodan je osvojila sedmo mesto. Foto: Reuters

Slovenski uspeh je s sedmim mestom dopolnila Nika Vodan, ki je v finalu pridobila eno mesto (91,5 m, 94 m; 227,6 točke). Do točk je prišla tudi Katra Komar, ki je v finalu pridobila štiri mesta, in je končala kot 25. (82 m, 89,5 m; 196,2). V finalu se skok ni posrečil komaj 16-letni Taji Terbovšek, ki je bila po prvi seriji 15., na koncu pa je osvojila 28. mesto (87,5 m, 80 m; 192,6). Ta je še na svoji drugi tekmi v svetovnem pokalu osvojila točke.



Štiri Slovenke med najboljših 24 V kvalifikacijah je nastopilo 72 tekmovalk. Izmed šestih Slovenk so si nastop na tekmi zagotovile štiri. Nika Prevc je znova pokazala mojstrstvo in si s skokom, dolgim 89 metrov, prislužila največ točk. Tako je osvojila prva mesto, za drugi najboljši slovenski rezultat v kvalifikacijah pa je poskrbela njena soimenjakinja Nika Vodan. Osvojila je 13. mesto. Komaj 16-letna Taja Terbovšek je bila 22.. V ponedeljek je debitirala na tekmah svetovnega pokala in v Beljaku osvojila 23. mesto. Katra Komar je v kvalifikacijah zasedla 24. mesto. Brez nastopa na tekmi sta v slovenskem taboru ostali Tinkara Komar (45.), ki je za prebojem med najboljših 40 zaostala dobro točko ter Maja Kovačič (56.).

Karavana svetovnega pokala za ženske se zdaj seli v Slovenijo, kjer bosta konec tedna na Ljubnem ob Savinji dve tekmi.

Izidi: 1. Nika Prevc (Slo) 248,7 (92/89,5 m)

2. Lisa Eder (Avt) 248,1 (92/91)

3. Agnes Reisch (Nem) 240,9 (90,5/90)

4. Selina Freitag (Nem) 235,6 (92/94,5)

5. Abigail Strate (Kan) 230,6 (90/91,5)

6. Julia Mühlbacher (Avt) 228 (92/92,5)

...

7. Nika Vodan (Slo) 227,6 (91,5/94)

25. Katra Komar (Slo) 196,2 (82/89,5)

28. Taja Terbovšek (Slo) 192,6 (87,5/80)

... Vrstni red v svetovnem pokalu (14/33): 1. Nika Prevc (Slo) 1066 točk

2. Nozomi Maruyama (Jap) 966

3. Abigail Strate (Kan) 664

4. Lisa Eder (Avt) 659

5. Anna Stroem (Nor) 667

6. Selina Freitag (Nem) 546

...

11. Nika Vodan (Slo) 403

36. Katra Komar (Slo) 35

37. Maja Kovačič (Slo) 34

42. Taja Terbovšek (Slo) 11

51. Tinkara Komar (Slo) 2

...

Beljak, kvalifikacije (rezultati):

