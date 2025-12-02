Pametna izbira: zmogljivi prenosniki POSLOVNE linije za ugodno ceno

Nakup novega prenosnika je za marsikoga velik strošek. A obstaja rešitev, ki združuje kakovost, zmogljivost in zanesljivost – in to za občutno nižjo ceno. To so obnovljeni prenosniki iz POSLOVNE linije, ki imajo opravljene stroge preglede, preverjeno kakovost in presenetljivo dolgo življenjsko dobo.

BBT.si z več kot 21 leti izkušenj dokazuje, da obnovljeni rabljeni prenosniki nudijo enako uporabniško izkušnjo kot novi. Takšni prenosniki imajo običajno 10 ali več let delovnega cikla, zato uporabnik za ugoden znesek dobi napravo, ki mu bo služila dolga leta.

Zakaj so obnovljeni prenosniki pri BBT.si tako dobra izbira?

POSLOVNA linija prenosnikov je oblikovana za neprekinjeno delo – dobesedno za uporabo 24/7. Ta nadstandardna linija ima bistveno kakovostnejše materiale, boljše hlajenje in večjo vzdržljivost. V primerjavi s povprečnimi trgovinskimi modeli ponuja:

napredne hladilne sisteme za tišje in stabilnejše delovanje,

ohišja iz karbona, aluminija ali magnezija,

kovinske tečaje, ki prenesejo leta odpiranja in zapiranja,

trpežne tipkovnice z zaščito proti razlitju,

zanesljive matične plošče in napajalne module.

V praksi to pomeni manj okvar, manj obiskov servisa in precej daljšo življenjsko dobo. Če si želiš zmogljiv, zanesljiv, tih, trpežen in cenovno ugoden računalnik – izberi BBT.si, ki ponuja obnovljene računalnike iz boljše, POSLOVNE linije. Foto: BBT.si

Ker pa novi prenosniki iz POSLOVNE linije pogosto stanejo tudi 1.400 evrov ali več, pa so obnovljeni prenosniki cenovno bistveno prijaznejši – prihranek lahko doseže tudi 50 odstotkov ali več. Hkrati pa kupec prejme napravo, ki brez težav opravi večino sodobnih nalog – od pisarniškega dela do zahtevnejše večopravilnosti. Nove naprave iz te boljše, POSLOVNE linije, so 2–3x dražje od novih povprečnih naprav iz trgovin ob enakih tehničnih specifikacijah.

Ste ravno v obdobju nakupa računalniške opreme?

Ujeli ste idealen trenutek!



Do konca leta 2025 vam priznamo 4-odstotni popust!

KODA ZA 4 % POPUST = bbtpodarja



Kako unovčite kodo?

Do 4 % popusta v treh preprostih korakih:



1. Dodajte izdelke v košarico in izpolnite podatke



2. V koraku 5. POPUST IN DARILA vnesite kodo bbtpodarja in kliknite Potrdi.



3. Zaključite nakup – popust se obračuna samodejno.

Stroga obnova, vrhunski rezultati

Eden najpogostejših dvomov je: “Bo rabljeni prenosnik deloval kot nov?” Pri ponudnikih, ki računalnike obnovijo po jasnih standardih, je odgovor da.

BBT.si vsako napravo pregleda v več fazah

Preverijo se procesor, RAM, disk, baterija, vsi zunanji priključki, hladilni sistem in mnogo stres testov, ki jih mora naprava uspešno prestati. Modeli, ki ne dosežejo njihovega standarda, se ne prodajajo. Zato kupec prejme napravo v brezhibnem stanju, z najmanj 12-mesečno garancijo in možnostjo podaljšanja. BBT.si je največji ponudnik refurbished opreme v Sloveniji. Že več kot 21 let skrbi za najvišji standard obnove in z inovativnim lastnim procesom obnove narekuje standarde v panogi.

V ponudbi so izključno preverjene POSLOVNE serije najbolj zanesljivih znamk: Lenovo ThinkPad, HP EliteBook in Dell Latitude – modeli, ki so v poslovnem svetu znani po dolgoživosti in vrhunski kakovosti.

INFO: Kaj pomeni “refurbished”?

Gre za profesionalno obnovljene naprave, ki so v brezhibnem delujočem stanju, so bile temeljito pregledane, očiščene, testirane in po potrebi delno obnovljene. Vsaka naprava na BBT.si ima vsaj 12-mesečno garancijo, ki jo lahko kupec po želji podaljša.

"Ta prenosnik izgleda kot nov, dela kot nov, samo pol cenejši je! Škoda, da že prej nisem vedel za vas!" je tipična reakcija naših strank, pravi Julij Slapšak, lastnik BBT.si

Trajnost: plus za vas in plus za okolje

Obnovljeni računalniki niso le pametna finančna odločitev – so tudi okolju prijazna izbira. Vsaka podaljšana življenjska doba pomeni manj elektronskih odpadkov in manjšo porabo surovin. BBT.si zato poleg kakovostne obnove skrbi tudi za odgovorno ravnanje z opremo in zmanjševanje okoljskega odtisa. Zavestno se osredotoča na trajnostno strategijo – podaljševanje življenjske dobe kakovostne opreme, odgovorno recikliranje in zmanjšanje ogljičnega odtisa.

Obnovljeni rabljeni računalniki tako ne omogočajo le prihranka denarja, temveč na tak način aktivno prispevate k varovanju okolja – kar je v današnjem svetu vedno bolj pomembna vrednota.

Kako izbrati zaupanja vrednega ponudnika?

Ko se kupujejo rabljeni prenosniki, je ključna izbira zanesljivega partnerja. Na spletu je veliko ponudnikov, vendar vsi ne zagotavljajo kakovosti, strokovne obnove, garancije, servisa in tehnične podpore.

Ko se kupujejo rabljeni prenosniki, je ključna transparentnost. BBT.si izstopa po tem, saj so vse njihove naprave:

jasno označene z razredom ohranjenosti (A+, A, A–),

z natančnimi opisi,

predstavljene z realnimi fotografijami,

dejansko na zalogi (brez čakanja – dostava naslednji dan),

na voljo tudi v fizični trgovini v Trzinu, kjer jih lahko preizkusite in

z možnostjo vračila.

Premislite pametno – izberite POSLOVNO kakovost za polovično ceno

Če želite zanesljiv, zmogljiv, dolgoživ in trpežen prenosnik, ki vam bo služil leta, je odgovor preprost: prenosniki POSLOVNE LINIJE pri BBT.si.

Ta izbira pomeni:

▪ vrhunsko kakovost POSLOVNEGA razreda,

▪ preverjeno delovanje,

▪ ugodno ceno,

▪ hitro dobavo in tehnično podporo,

▪ ter dober občutek, ker ste izbrali trajnostno rešitev.

Ko enkrat preizkusite obnovljen POSLOVNI prenosnik, se težko vrnete nazaj k trgovinskim modelom.

Obiščite BBT.si še danes in izberite sebi najbolj primeren računalnik.

