Kriminalisti NPU zasegli več kot 30 kilogramov kokaina izjemno čiste kakovosti

Direktor nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič je na novinarski konferenci spregovoril o zasegu večje količine kokaina. V povezavi s tem so kriminalisti prijeli dve osumljeni osebi.

"Preiskovalci NPU smo v začetku preteklega tedna odvzeli prostost dvema osebama. Osumljena sta bila prijeta med primopredajo. Zasegli smo jima več kot 30 kilogramov kokaina izjemno čiste kakovosti, kar na trgu znaša 750 tisoč evrov," je uvodoma povedal direktor NPU Darko Muženič.

Dodal je, da sta osumljena državljan Slovenije, ki je v preteklosti že bil obravnavan zaradi kaznivih dejanj, in državljan Srbije. Zagrožena je zaporna kazen do deset let.

Na NPU nadaljujejo s preiskavo, s ciljem izsleditve drugih morebitnih vpletenih oseb. "Kokain izvira iz tujine, države izvora še ne morem komentirati. Povezavo z morebitnimi klani še preiskujemo," je povedal Muženič.