NPU razkrinkal ogromno slovensko pralnico denarja, vpletenih skoraj 70 ljudi

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v torek in sredo izvedel večje število hišnih preiskav na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Celje, Koper in Maribor zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja, pranja denarja in davčne zatajitve. Kaznivih dejanj je osumljenih 67 fizičnih oseb, štirim osebam je bila v torek odvzeta prostost.

Osumljencev je kar 67

Kot je danes v izjavi za medije pojasnil direktor NPU Darko Muženič, so ob pomoči kriminalistov sektorja kriminalistične policije v torek izvedli 86 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter opravili 25 zasegov dokumentacije. V sredo so izvedli še pet hišnih preiskav poslovnih in drugih prostorov.

Operativne aktivnosti so kriminalisti izvajali zaradi suma storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in davčne zatajitve aktivnosti.

Kazniva dejanja na škodo več slovenskih podjetij

Po pojasnilih Muženiča so bila kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti storjena na škodo več gospodarskih družb z območja celotne Slovenije. "Kaznivih dejanj je osumljenih 67 fizičnih oseb, preiskovalna dejanja pa se nanašajo na 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb. Štirim osebam je bila že v torek odvzeta prostost, eno izmed njih so včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njo odredil sodno pridržanje," je izpostavil.

S storitvijo omenjenih kaznivih dejanj so osumljene osebe pridobile skupno več kot osem milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

Preiskave tako v Sloveniji kot v BiH

V torek so kriminalisti izvedli tudi šest hišnih preiskav v Bosni in Hercegovini, pri čemer po Muženičevih pojasnilih predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo v Sloveniji.

"Pri preiskavi zadeve smo razkrili organizirano skupino slovenskih državljanov, ki je pod pretvezo davčne optimizacije pomagala odgovornim osebam iz finančno dobro stoječih slovenskih družb pri izvrševanju kaznivih dejanj zlorab položaja," je povedal direktor NPU.

Slamnate lutke in lažni računi

Organizatorji so v Sloveniji ustanavljali ali kupovali družbe kot njihovi uradni zastopniki, za zastopnike pa postavljali t. i. slamnate osebe. Nato so osumljene odgovorne osebe plačevale lažne račune za storitve, ki nikoli niso bile opravljene, denar je bil nato prenesen na račune slamnatih družb v tujino, predvsem na območje Banja Luke v BiH, kjer so organizatorji odprli družbe, račune in pridobili bančne kartice, je Muženič nanizal izsledke preiskave.

Kako je krožil denar

S pomočjo bančnih kartic so nato po njegovih besedah osumljenci gotovino dvigovali tako Sloveniji kot v BiH ter jo izročali nazaj odgovornim osebam iz slovenskih družb, ki so prvotno denar tudi nakazale. "Pri tem so organizatorji zadržali okoli osem odstotkov provizije. Na ta način so osumljene odgovorne osebe družb najprej neupravičeno uveljavljale odbitek davka na dodano vrednost, umetno so zmanjševale dobiček podjetij in s tem plačale manj davka ter na koncu denar družb porabile v svojo korist, kar je v popolnem nasprotju z dolžno skrbnostjo dobrega gospodarja," je pojasnil.

Kot je poudaril direktor NPU, v primeru takšnih ravnanj ne gre za zakonito davčno optimizacijo, ampak za več kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti.

V okviru predkazenskega postopka so sicer preiskovalci NPU dovolj dokazov za izvedbo hišnih preiskav pridobili z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov in klasičnih metod.

Gotovina, zlato, prestižne ure

Med hišnimi preiskavami so zasegli tudi okoli 200 tisoč evrov gotovine, okoli pol kilograma zlata in več dragocenih ur ter drugih vrednih predmetov.

Pri izvajanju hišnih preiskav in drugih preiskovalnih aktivnosti je sicer skupaj sodelovalo 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav v državi. Kot je dejal Muženič, gre za eno večjih preiskav v njegovi karieri.

V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi specializirana preiskovalna skupina s Finančno upravo RS in skupna preiskovalna skupina z varnostnimi organi BiH.

Sledi analiza dokazov

V nadaljevanju preiskave po Muženičevih besedah sledijo analiza in vrednotenje vseh zbranih dokazov ter ocena njihove dokazne vrednosti. "Sledimo poti dokazov, naše delo s torkovim hišnim preiskavami ni zaključeno, torej delo nadaljujemo," je še pojasnil.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za pranje denarja do osem let.