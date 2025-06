Kriminalisti po Sloveniji že od jutra izvajajo vrsto preiskav, ki hkrati potekajo tudi v Republiki Srbski. Po navedbah portala Necenzurirano.si iščejo dokaze, ki bi potrdili sume zlorabe položaja, davčne zatajitve in pranja denarja. Kot so sporočili s policije, je osumljenih 67 oseb, škoda oziroma protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, pa znaša prek osem milijonov evrov. Trenutno se preiskovalna dejanja nanašajo na 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb. Portal Necenzurirano.si še poroča, da so kriminalisti hišno preiskavo izvedli tudi pri partnerici davčnega svetovalca Roka Snežiča, Dijani Žužić, ki je stranki SDS odobrila 450 tisoč evrov posojila. Zasegli naj bi ji več luksuznih ur.

86 hišnih preiskav in 25 zasegov dokumentacije

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) ob pomoči kriminalistov izvaja večje število operativnih aktivnosti, med drugim 86 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter 25 zasegov dokumentacije po odredbi sodišča na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor zaradi suma storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter 32 kaznivih dejanj pranja denarja in kaznivega dejanja davčne zatajitve, so sporočili s policije.

Pri izvajanju hišnih preiskav in drugih preiskovalnih aktivnostih v Sloveniji sodeluje skupno 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav. V zadevi sta bila v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi Specializirana preiskovalna skupina s FURS in Skupna preiskovalna skupina (JIT) z varnostnimi organi Bosne in Hercegovine.

Kot poroča Necenzurirano, naj bi kriminalisti zadevo sprožili na podlagi prijave finančne uprave (Furs), ki je pri nekaterih osumljencih opravila davčno-inšpekcijske preglede, pri tem pa zaznala sume kaznivih dejanj, kot so milijonski dvigi gotovine in oškodovanje stečajnih mas podjetij, v katerih je bila država največji upnik.

Na vrhu seznama osumljenih gorenjski poslovnež

Dodali so, da naj bi bil na vrhu seznama osumljenih gorenjski poslovnež Robi Močnik, nekdanji direktor in lastnik podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem, ki mu je Furs že leta 2022 zaradi suma davčnih nepravilnosti odvzel številko DDV. Nekaj mesecev kasneje je končal v stečaju, država pa je prijavila kar 1,8 milijona evrov terjatev. Stečajna upraviteljica je odkrila, da so z bančnega računa podjetja od januarja 2019 do decembra 2020 dvignili kar 1,3 milijona evrov gotovine, za katere so trdili, da so bili namenjeni nakupu materiala, vendar računov, ki bi to dokazovali, ni.

Več sto tisoč evrov naj bi Močnik nakazal slovenskemu podjetju, katerega lastnica je prav tako osumljena, pa tudi več podjetjem na območju nekdanje Jugoslavije, med njimi podjetju Rom G iz Banjaluke, v katerem je Močnik solastnik in kjer danes prav tako potekajo hišne preiskave.

Tudi Bosanska Agencija za preiskovanje in zaščito (SIPA) je za portal Necenzurirano potrdila, da v sodelovanju s slovensko policijo in specializiranim državnim tožilstvom potekajo hišne preiskave na skupno šestih lokacijah v Banjaluki in Kostajnici. Osumljeni so štiri fizične osebe in tri podjetja.

Portal Istraga.ba: Preiskava usmerjena proti skupini kontroverznega poslovneža Roka Snežiča

Portal Istraga.ba piše, da je akcija MAT, ki jo v Banjaluki od jutra izvajajo pripadniki države agencije Bosne in Hercegovine za preiskave in varnost (SIPA), usmerjena proti skupini kontroverznega slovenskega poslovneža Roka Snežiča in njegovih sodelavcev v Bosni in Hercegovini. Snežiču so vstop v Bosno in Hercegovino prepovedali že pred leti, po oblikovanju trenutnega sklica ministrskega sveta pa je bila ta prepoved odpravljena, še poroča portal. Rok Snežič je za portal Siol.net sicer sporočil, da pri njem ne izvajajo hišnih preiskav.

Hišna preiskava tudi pri Dijani Đuđić

Tarče preiskovalcev so tudi Snežičeva partnerici Dijana Đuđić, Tanja Subotić Došen in Jelena Sladojević. Vse tri so že leta tesno sodelovale z Rokom Snežičem, proti njim pa so bile predhodno vložene prijave zaradi pranja denarja, še piše Istraga.ba.

Necenzurirano.si poroča, da so kriminalisti hišno preiskavo opravili pri Đuđić, zasegli naj bi ji več luksuznih ur. Đuđić je v Sloveniji znana po tem, da je konec leta 2017 stranki SDS odobrila 450 tisoč evrov posojila. Đuđić naj bi zasegli več luksuznih ur in večje količine dokumentacije v zvezi s podjetji v lasti slovenski državljanov, še poroča omenjeni medij.