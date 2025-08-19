Potem ko smo pred dobrim mesecem dni poročali, kako je generalni sekretar SDS Borut Dolanc brez posojila najprej kupil apartma v Kranjski Gori, nato pa še v Istri, bosta zdaj njegove nepremičninske posle preverjala policija in Finančna uprava (Furs), poroča Necenzurirano.

Kot je že pred časom razkril portal Necenzurirano, je generalni sekretar stranke SDS Borut Dolanc skupaj z ženo po zelo ugodni ceni leta 2023 kupil nepremičnino na elitni lokaciji v Kranjski Gori. Za 50 kvadratnih metrov je odštel le 115 tisoč evrov, kar je okoli sto tisoč evrov manj od njegove tržne vrednosti. Zakonca Dolanc sta nepremičnino kupila od podjetja Ahac iz Trbovelj, katerega direktor je Robert Ahac, eden največjih donatorjev stranke SDS. Dolančevi ženi, ki je tudi lastnica apartmaja, je Ahac odobril še 75 tisoč evrov brezobrestnega posojila, s katerim bi financirala nakup apartmaja.

Poleg apartmaja v Kranjski Gori je Dolanc junija lani kupil še nepremičnino v prestižnem objektu Rotonda Inn v Novigradu. Koliko je odštel za 67 kvadratnih metrov velik apartma s pogledom na morje, ni znano, a se glede na trenutne razmere na nepremičninskem trgu cena najverjetneje giblje med 300 in 350 tisoč evrov brez DDV.

Ob predpostavki, da je Dolanc za apartma v Novigradu odštel med 300 in 350 tisoč evrov, nepremičnino v Kranjski Gori pa je kupil za 150 tisoč evrov, pomeni, da je brez posojila pri banki za nepremičnini odštel med 410 in 460 tisoč evrov. Na vprašanja o tem, kako je nakup nepremičnin financiral, se ni odzval, prav tako zadeve ne komentirajo v stranki SDS.

KPK zadevo odstopila policiji in Fursu

Okoliščine Dolančevih nepremičninskih poslov je po prispeli prijavi najprej preverjala Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Za Necenzurirano so potrdili, da so primer odstopili policiji in Finančni upravi (Furs), saj so v okviru predhodnega preizkusa prijave ugotovili, da iz zadeve izhajajo sumi kršitve predpisov, kar je v pristojnosti Fursa in policije.

Kot so še pojasnili na KPK, Dolanc kot generalni sekretar SDS in občinski svetnik v Trbovljah po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije ni zavezan k poročanju premoženjskega stanja.