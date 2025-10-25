Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Sobota,
25. 10. 2025,
14.47

Sobota, 25. 10. 2025, 14.47

Smučarski skoki, poletni grand prix, Klingenthal, tekma (ž).

Nozomi Maruyama v Klingenthalu do zmage, Nika Prevc druga.

Pe. M., STA

Nika Prevc, Klingenthal | Nika Prevc je bila druga tako na tekmi kot v skupnem seštevku.

Nika Prevc je bila druga tako na tekmi kot v skupnem seštevku.

Foto: Guliverimage

Japonska smučarska skakalka Nozomi Maruyama je na finalu poletne sezone v Klingenthalu slavila zmago s 17,4 točke prednosti pred najboljšo Slovenko Niko Prevc, zanesljivo zmagovalko kvalifikacij, ki je bila tokrat druga. Maruyama, ki je vodila že po prvi seriji, je s tem tudi slavila skupno zmago poletja pred Niko Prevc.

Poleg Prevc sta se od Slovenk v finale uvrstili le še dve Slovenki; Nika Vodan je zasedla 15., Katra Komar pa 25. mesto po diskvalifikaciji prej tretjeuvrščene Kanadčanke Abigail Strate. Maja Kovačič je z 32. mestom zgrešila finale najboljše trideseterice.

"Za mano je zadnja tekma poletne velike nagrade. S skoki sem lahko zadovoljna in prav tako tudi s celotno poletno sezono. Zdaj se že lahko začnem veseliti zime," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Prevc, Vodan pa dodala: "Glede na včerajšnje kvalifikacije so bila pričakovanja nekoliko večja, zato je bilo danes več napak v tehniki na skakalnici. Na tej skakalnici moraš imeti še malo sreče z vetrom. To je šola za naprej. Jutri je nov dan, nova tekma. Čestitke Niki za današnjo tekmo, jutri pa v boj z mešano ekipo."

Jurij Tepeš

"Še ena precej zanimiva tekma. Treba je bilo imeti nekaj sreče. Nika Prevc je nastopila kar dobro. Tudi Nika Vodan, predvsem v prvi seriji. V drugi seriji pa kljub boljšemu vetru ni uspela prikazati dobrega skoka. To je naloga za jutri. Vesel sem za Katro Komar, ki je končno osvojila točke poletne velike nagrade na 120-metrski skakalnici. Gremo naprej, jutri se borimo dalje," pa je misli za SZS strnil glavni trener Jurij Tepeš.

Popoldne se bodo v Nemčiji na veliki skakalnici pomerili še moški. Petkove kvalifikacije so pripadle Slovencu Domnu Prevcu. Prva serija tekme je na sporedu ob 16.05.

V nedeljo bo za konec sezone poletne VN ob 16.45 še tekma mešanih ekip.

