Po poročanju Eurosporta in portala Skijumping.pl, sta obe olimpijski skakalnici v Predazzu že doživeli napovedane prilagoditve profila zaleta. To informacijo je potrdil tudi direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile, ki je razkril podrobnosti celotne operacije in med drugim razkril, da sta bili obema skakalnicama spremenjeni dimenziji. Vse to je posledica črnega septembrskega dogajanja, v katerem so Eva Pinkelnig, Alexandria Loutitt in Haruka Kasai utrpele hude poškodbe kolen.

Na generalki v italijanskem Predazzu, kjer bodo februarja 2026 potekale olimpijske tekme, so se zgodili hudi padci na manjši napravi. Nesrečo so doživele avstrijska šampionka Eva Pinkelnig, kanadska zvezdnica Alexandria Loutitt in japonska nordijska kombinatorka Haruko Kasai. Vsi padci so sprožili dvom, ali je manjša naprava sploh primerna za olimpijske preizkušnje. Kot je zdaj v intervjuju za Skijumping.pl povedal Sandro Pertile, so takoj po predolimpijskih preizkušnjah opravili temeljito analizo celotne situacije in ugotovili, da je k padcem v Predazzu prispevalo več dejavnikov. "Ugotovili smo, da je konstrukcija skakalnice skladna z veljavnimi standardi, zato ni nobene napake v načrtovanju," je poudaril Pertile.

"Prvi korak je bil, da smo se o situaciji pogovorili z našim strokovnjakom za skakalnice in odločili smo se, da bi bila najboljša rešitev znižanje kota vzleta. Sprva smo se o tem pogovarjali le za navadno skakalnico, potem pa smo si mislili: naredimo to za obe." Kot vzleta so znižali za pol stopinje. Na navadni skakalnici je zdaj 11,5 stopinje. Prej je bil 11. Na veliki skakalnici so z 12,5 stopinje znižali na 12. Ta prilagoditev je že bila opravljena. V torek bo na obeh skakalnicah potekal uradni preizkus, na katerem bodo sodelovali italijanski reprezentanti, tako nordijski kombinatorci kot moški in ženske smučarske skakalke. "Do torka zvečer bi morali imeti bolj popolno sliko o situaciji. Po torkovem testu se bomo odločili, ali je treba prag še znižati ali pa je trenutna korekcija zadostna," je napovedal Pertile.

Sandro Pertile Foto: Guliverimage

Dodatne spremembe

Poleg tega so se skupaj s strokovnjaki iz odbora za smučarske skoke odločili prilagoditi velikost obeh skakalnic. Nove točke HS bodo na običajni skakalnici namesto 109 imele 107, na veliki skakalnici pa 141 namesto 143. Tudi s tem naj bi se stanje izboljšalo. "Prepričani smo, da gremo v pravo smer s temi ukrepi," poudarja Pertile. "Takoj smo sprejeli tudi druge ukrepe. Med sestankom odbora za opremo v Zürichu so se vse zveze strinjale, da prilagodijo velikost dresa za ženske. Tudi tukaj smo takoj prejeli pozitivne odzive nekaterih držav glede te spremembe," pri čemer se je skliceval na povečanje velikosti oblek za skakalke, ki je začelo veljati na finalu poletne velike nagrade v Klingenthalu.

"Nazadnje je treba omeniti, da se vedno lahko zgodijo tehnične napake tekmovalcev. Tudi to je bilo del situacije. V tistih dneh smo bili priča več sto skokom. Nekaj ​​poškodb je bilo, kar se žal včasih zgodi. Vendar sem prepričan, da bodo zaradi vseh sprememb in ukrepov, ki smo jih sprejeli v zadnjih štirih tednih, razmere veliko boljše. Resnično sem zadovoljen in ponosen, da smo se tako hitro odzvali. Upam, da lahko to vprašanje štejemo za praktično rešeno," je za Skijumping.pl še zaključil Pertile.

