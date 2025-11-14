Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

14. 11. 2025
Drastična poteza Rusije: Tako bo do konca vojne

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Mobilni internet, bazna postaja | Določena območja v Rusiji bodo do nadaljnjega zavita v internetno temo. | Foto Shutterstock

Določena območja v Rusiji bodo do nadaljnjega zavita v internetno temo.

Foto: Shutterstock

Rusija je začela v delih nekaterih mest po državi, ki so blizu oziroma v katerih so strateško pomembni objekti, izklapljati mobilni internet. Ukrep, ki bo mnogim prebivalcem močno otežil življenje, saj nimajo drugega načina za dostop do interneta, ni začasne narave, temveč bo po ukazu ruske vlade veljal do konca vojne v Ukrajini.

Onemogočanje dostopa do mobilnega interneta v določenih delih ruskih mest – za zdaj o tem poročajo iz Uljanska in bližnjih mest (ruski vir) – je namenjeno širitvi varnostnih območij, ki obdajajo strateško pomembne objekte, in s tem za dodatno zaščito pred ukrajinskimi "samomorilskimi" droni, ki se radi zaletavajo vanje. 

Ukrajinski droni so konec oktobra napadli rafinerijo v vasi Novospaskoje, ki leži v Uljanovski oblasti. | Foto: ASTRA

Ukaz iz Moskve, ukrep nima roka trajanja

Oleg Jagfarov, minister za digitalni razvoj v Uljanovski oblasti, je za tamkajšnji medij BezFormata ob tem povedal, da gre za ukrep, ki ga lokalna politika ne more razveljaviti, saj je ukaz zanj prišel neposredno iz Moskve. Ukrep nima roka trajanja in bo veljal do konca vojne v Ukrajini.

Kje natanko bo ruski mobilni internet do nadaljnjega izklopljen, ni znano, saj gre za državno skrivnost.

Uljanovsk je po številu prebivalcev 24. največje mesto v Rusiji. | Foto: Shutterstock

Kolateralna škoda

Izklop mobilnega interneta v delih ruskih mest bo imel kolateralno škodo, saj so na območjih, kjer ne bo dostopen, tudi stanovanjska naselja, pisarniška poslopja in institucije, ki ga sicer potrebujejo za delo. Marsikje je pokritost z mobilnim internetom za lokalne prebivalce edini način za dostop do svetovnega spleta.

Ljudem bodo dali vsaj malo interneta, a še ne vedo, kako

Kot še piše BezFormata, ruske oblasti trenutno iščejo tehnično rešitev, kako tudi v tako imenovanih "slepih conah" ohraniti določeno mero dostopa do spleta. Potrdili so že seznam dovoljenih spletnih strani, ki naj bi bile še vedno na voljo ruskim prebivalcem v območjih, ki jih bo prizadel izpad mobilnega interneta.

Na seznamu so med drugim Yandex, glavni ruski spletni iskalnik, in njegove povezane storitve, pa družbeni omrežji VKontakte in Odnoklassniki, portal spletnega trgovca Wildberries, državni portal Gosuslugi, plačilni sistem Mir in drugi. 

