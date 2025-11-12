Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

J. L.

Sreda,
12. 11. 2025,
22.06

1 ura, 29 minut

Sreda, 12. 11. 2025, 22.06

1 ura, 29 minut

Operacija Midas

Stomilijonski škandal pretresa Ukrajino: šok za Zelenskega

J. L.

Volodimir Zelenski | Volodimir Zelenski se je znašel v nezavidljivem položaju. Afera pretresa Ukrajino. | Foto Guliverimage

Volodimir Zelenski se je znašel v nezavidljivem položaju. Afera pretresa Ukrajino.

Foto: Guliverimage

Ukrajino je zajel največji korupcijski škandal v času predsednika Volodimirja Zelenskega. Protikorupcijske službe so razkrile mrežo, ki naj bi iz državnih pogodb izčrpala kar 100 milijonov dolarjev (92 milijonov evrov). Med osumljenimi so tudi ljudje iz predsednikovega kroga.

Afera, o kateri poroča Politico, prihaja v trenutku, ko se Ukrajinci spopadajo s pomanjkanjem elektrike in vse pogostejšimi ruskimi napadi na energetsko infrastrukturo, ter sproža vprašanja o tem, koliko nadzora ima Zelenski še nad svojo ekipo.

Operacija Midas: kako so izginili milijoni

Ukrajinski protikorupcijski agenciji NABU in SAP sta v operaciji Midas po 15 mesecih skrivnega nadzora razbili mrežo, kjer naj bi prek državnega energetskega podjetja Energoatom ponarejali pogodbe in si prisvajali od 10 do 15 odstotkov njihove vrednosti.

Preiskovalci so zaplenili vreče gotovine in prisluhnili več kot tisoč uram pogovorov, ki razkrivajo ozadje afere. Pet osumljencev je že priprtih.

Poslovni partner Zelenskega v središču afere

Najodmevnejše ime je Timur Mindič, tesni zaveznik Zelenskega in soustanovitelj njegove produkcijske hiše Kvartal 95 ter njegov dolgoletni prijatelj. Preiskovalci pravijo, da je bil on "mož iz ozadja" milijonske sheme. A še preden so ga obtožili, je izginil. Po nekaterih podatkih je pobegnil v Izrael.

Kaj ta afera pomeni za Zelenskega? | Foto: Guliverimage Kaj ta afera pomeni za Zelenskega? Foto: Guliverimage

V preiskavi sta tudi pravosodni minister German Galuščenko, ki je bil začasno suspendiran, in nekdanji podpredsednik vlade Oleksij Černišov, ki je osumljen nezakonitega bogatenja.

Zelenski: "Kaznovanje mora biti neizogibno"

Predsednik Zelenski javno podpira preiskavo in vztraja, da mora "kaznovanje za korupcijo postati neizogibno". A politično ozračje v Kijevu vre.

Poleti je njegova vlada poskušala zmanjšati moč protikorupcijskih organov, kar je sprožilo proteste in pritisk Evropske unije. Zdaj pa prav ti organi razkrivajo afero, ki udarja v srce njegove ekipe.

Ukrajina v senci korupcije

Med vojno z Rusijo se Ukrajina tako znova bojuje z lastnim starim sovražnikom – korupcijo. Škandal zaradi operacije Midas bi lahko postal prelomnica – ali bo Zelenski dokazal, da je sposoben očistiti sistem, ali pa bo ta afera omajala zaupanje Zahoda v Kijev.

