Skoraj štiri leta po začetku ruske invazije se Ukrajina sooča z dvojnim izzivom – s pomanjkanjem vojakov in naraščajočim številom moških, ki se izogibajo vojaški službi. Mnogi moški, stari od 25 do 60 let, so z odhodom iz države kršili zakon, medtem ko se drugi skrivajo. Tako podobo je mogoče najti v mestu Vilkovo, iz katerega so izginili skoraj vsi moški.

Izpostavljeni dogodki dneva:



14.48 Ukrajinsko mesto, iz katerega so izginili skoraj vsi moški

9.52 Zaradi korupcijskega škandala razrešen ukrajinski pravosodni minister

14.48 Ukrajinsko mesto, iz katerega so izginili skoraj vsi moški

Skoraj štiri leta po začetku ruske invazije se Ukrajina sooča z dvojnim izzivom – s pomanjkanjem vojakov in naraščajočim številom moških, ki se izogibajo vojaški službi. Mnogi moški, stari od 25 do 60 let, so z odhodom iz države kršili zakon, medtem ko se drugi skrivajo.

Tako podobo je mogoče najti v Vilkovu, propadajočem ribiškem mestu ob reki Donavi, ki je postalo miniaturna različica Ukrajine. Gre za kraj, iz katerega so izginili skoraj vsi moški, ki bi v času vojne morali služiti vojaško obveznost, poroča New York Times. "Kdo je ostal?" se sprašuje 42-letni Ivan, ki je s časopisom govoril pod pogojem anonimnosti. "Ženske, starejši in moški, ki se trudijo, da svojega doma ne zapustijo, razen če je to nujno potrebno."

Za razliko od moških se ženske v Vilkovu prosto gibljejo, za nekatere od njih so nove okoliščine prinesle tudi nekakšno osvoboditev, saj so jim omogočile delovna mesta, ki so jim bila prej nedostopna.

9.52 Zaradi korupcijskega škandala razrešen ukrajinski pravosodni minister

Ukrajinska premierka Julija Sviridenko je odločitev o razrešitvi Galuščenka sprejela po današnji izredni seji vlade. Dolžnosti pravosodnega ministra je prevzela namestnica ministra za evropsko integracijo Ljudmila Sugak, sporočilo premierke povzemajo tuje tiskovne agencije.

Specializirano protikorupcijsko tožilstvo je pred tem v torek sprožilo preiskave proti več ljudem zaradi suma sodelovanja v sto milijonov dolarjev težki korupcijski aferi s podkupninami v energetskem sektorju. Na njenem čelu naj bi bil tesni zaveznik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Timur Mindič. Glede na ugotovitve tožilstva naj bi Galuščenko od njega prejel usluge v zameno za nadzor nad tokom denarja v energetskem sektorju. Galuščenko je v izjavi sporočil, da se strinja s potezo premierke in da se bo branil na sodišču.

Po navedbah ukrajinskega protikorupcijskega urada (Nabu) so v obdobju 15 mesecev v ukrajinskem energetskem sektorju izvedli 70 preiskav, in sicer v sodelovanju s specializiranim protikorupcijskim tožilstvom. Preiskali naj bi tudi dom ministra Galuščenka. Nabu je sporočil, da so v okviru preiskave odkrili kriminalno združbo, ki naj bi dobivala podkupnine od pogodb, ki jih je sklepal ukrajinski državni upravljavec jedrskih elektrarn Energoatom. Podkupnine naj bi znašale od 10 do 15 odstotkov pogodbene vrednosti.

V Ukrajini, ki od zahodnih držav zaradi ruskega napada za svojo obrambo prejema milijarde evrov, se sicer vseskozi ponavljajo finančni škandali. Kljub protikorupcijskim organom, ustanovljenim od prihoda prozahodnih političnih sil na oblast leta 2014, je po navedbah Transparency International Ukrajina država z eno najvišjih stopenj korupcije v Evropi.