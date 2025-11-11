Je to človek, ki lahko odloči razplet vojne v Ukrajini? Nemčija: Hočemo ga!

V zaporu v Italiji, ki je rezerviran za najhujše kriminalce, je že od avgusta priprt 46-letni Ukrajinec Sergij Kuznecov. Gre za veterana Ukrajinske varnostne službe (SBU), ki je osumljen, da je septembra 2022 odigral ključno vlogo v seriji eksplozij na plinovodu Severni tok 2. Nemčija si močno prizadeva, da bi ji Italija izročila Kuznecova, saj mu želijo soditi zaradi domnevne protiustavne sabotaže. To bi lahko zaostrilo odnose med Nemčijo in Ukrajino, ki pa se v upiranju Rusiji močno zanaša na nemško pomoč, in tako v Nemčiji kot drugod po Evropi vplivalo na javno mnenje glede nadaljnje pomoči Ukrajini.

Nemčija hoče dva Ukrajinca, enega ne bo dobila

Letos poleti so nemški tožilci aktivirali naloge za prijetje dveh moških, državljanov Ukrajine, ki ju sumijo vpletenosti v sabotažo ruskega plinovoda Severni tok 2 septembra 2022. Eden je Volodimir Žuravljov, ki so ga konec septembra letos aretirali na Poljskem, drugi pa je Sergij Kuznecov, ki so ga v Italiji karabinjerji prijeli avgusta.

Nemčija je od Poljske in Italije nato zahtevala izročitev obeh Ukrajincev, saj jima želijo soditi zaradi domnevne protiustavne sabotaže in vmešavanja v energetsko infrastrukturo, v kateri je vidnejši deležnik tudi Nemčija.

Pri Žuravljovu se je zapletlo, saj ga Poljska ne želi izročiti Nemčiji. Sodišče v Varšavi je namreč odločilo, da je Žuravljov, če je res izvršil eksplozivni napad na plinovod Severni tok 2, deloval v skladu z načeli vojne in da je šlo v tem primeru za legitimni primer samoobrambe pred agresorjem.

Volodimir Žuravljov na sodišču v Varšavi 17. oktobra 2025 Foto: Profimedia

Krivdo za sabotažo plinovoda Severni tok 2, kjer je 26. septembra 2022 odjeknila serija eksplozij, so mnogi sprva pripisovali Rusiji, kar je bil najverjetneje tudi odziv na takrat še razmeroma nedavno in v mnogih pogledih šokantno rusko vojaško invazijo Ukrajine. Kasneje pa so se začeli pojavljati konkretni indici, da je v sabotažo morda vpletena Ukrajina oziroma celo politični vrh v Kijevu.

V Italiji je drugače - sodišče v Bologni je oktobra odobrilo izročitev Sergija Kuznecova, pripadnika Ukrajinske varnostne službe (SBU) Nemčiji. Odvetnik Kuznecova se je na odločitev sodišča po poročanju ukrajinskih medijev pritožil že dvakrat. Končna odločitev o izročitvi Ukrajinca Nemčiji bo znana v prihodnjih tednih.

Lahko sojenje v Nemčiji zaostri odnose med Ukrajino in njeno največjo evropsko podpornico?

Morebitna izročitev Kuznecova Nemčiji in sojenje zaradi domnevne sabotaže plinovoda Severni tok 2, ki bi sledilo, bi lahko zaostrilo odnose med Nemčijo in Ukrajino, ki se pri upiranju Rusiji sicer močno zanaša tudi na nemško denarno in vojaško pomoč, in v Evropi celo povzročilo razkol glede nadaljnje podpore Ukrajini, kar pa bi lahko odločilno vplivalo na razplet vojne, piše ameriški časnik The Wall Street Journal.

Sergij Kuznecov zaradi domnevno slabih pogojev v priporu gladovno stavka že od 31. oktobra, je za medije v ponedeljek povedal njegov odvetnik. Foto: Profimedia

Po navedbah Journala je na kocki morda veliko več kot le ugotavljanje, ali je bil Kuznecov tisti, ki je pod gladino Baltika v bližini plinovoda Severni tok 2 septembra 2022 nastavil eksplozivne naprave in nato z varne razdalje pritisnil na sprožilec.

Po ugotovitvah nemških preiskovalcev, ki jih navaja ameriški časnik, je Kuznecov oziroma elitna skupina pripadnikov ukrajinskih posebnih enot, ki naj bi izvršila sabotažo plinovoda, delovala po navodilih takratnega vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske, generala Valerija Zalužnega.

Zalužni je položaj zapustil februarja 2024 in postal ukrajinski veleposlanik v Veliki Britaniji.

General Valerij Zalužni (desno) se v zadnjem času omenja tudi kot kandidat za potencialnega naslednika ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Foto: Reuters

Kijev kakršne koli povezave s sabotažo plinovoda Severni tok 2 sicer vztrajno zanika oziroma obtožbe, da naj bi jo naročil ukrajinski politični vrh na čelu z Zalužnim in predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim, označuje za neutemeljene.

Kot še poroča The Wall Street Journal, se večinsko javno mnenje v Nemčiji o tem, kdo je odgovoren za sabotažo plinovoda, že zdaj nagiba k razlagi, da je v ozadju napada Ukrajina. Morebitna obsodba Kuznecova za vpletenost v sabotažo bi lahko tako še okrepila glasove tistih v Nemčiji, ki nasprotujejo pomoči Ukrajini, to pa bi lahko sprožilo učinek domin in podobne razkole tudi v drugih evropskih državah.