Usoden telefonski klic, ki je Putinu prekrižal načrte

Ruski zunanji minister in dolgoletni Putinov tesni zaveznik Sergej Lavrov naj bi izgubil naklonjenost Kremlja. 76-letni veteran mednarodne diplomacije je bil namreč odsoten na zadnjem zasedanju ruskega varnostnega sveta, prav tako pa na prihajajočem vrhu G20 tokrat ne bo vodil ruske delegacije. Za Lavrova naj bi bil usoden ponesrečen telefonski klic z ameriškim zunanjim ministrom Marcom Rubiem.

Katastrofalni telefonski klic

Kot poroča ruski The Moscow Times, naj bi Sergej Lavrov elitni status v ruski visoki politiki izgubil po katastrofalnem telefonskem klicu z Rubiem, po katerem je bilo konec pogovorov o morebitnem drugem srečanju ruskega predsednika Vladimirja Putina s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki bi naj potekalo v Budimpešti.

Sergej Lavrov in Vladimir Putin sta velika politična zaveznika že več kot dve desetletji. Foto: Guliverimage

Po telefonskem klicu, ki je potekal 21. oktobra, je prav Marco Rubio Donaldu Trumpu priporočal, naj prekliče načrte za vrh s Putinom, saj naj bi v Kremlju v primeru morebitnih mirovnih pogajanj že vnaprej želeli preveč, prav tako pa so zavračali možnost prekinitve ognja v Ukrajini.

Donald Trump je po pogovoru Lavrova in Rubia obenem uvedel prve sankcije proti Rusiji, odkar je znova predsednik Združenih držav Amerike - doletele so ruska energetska velikana Rosneft in Lukoil.

Sergej Lavrov (levo) in Marco Rubio (desno) na srečanju med Trumpom in Putinom avgusta letos na Aljaski. Foto: Guliverimage

Ni ga bilo na pomembnem sestanku, ne bo vodil ruske delegacije

Eden od dokazov, da je ruski zunanji minister po klicu z Rubiem izgubil naklonjenost Kremlja, je po navedbah The Moscow Times dejstvo, da je namenoma manjkal na zadnjem sestanku ruskega varnostnega sveta, na katerem so govorili o predlogih za nadaljevanje testov jedrskega orožja. Lavrov je bil edini stalni član sveta, ki ga ni bilo na srečanju, je poročal ruski medij Kommersant.

Zgovorno naj bi bilo tudi dejstvo, da je Vladimir Putin Lavrova zamenjal na čelu ruske delegacije, ki se bo udeležila prihodnjega vrha skupine G20 v Južni Afriki. Novi vodja delegacije bo Maksim Oreškin, odločitev o menjavi Lavrova pa je po besedah tiskovnega predsednika Kremlja Dmitrija Peskova osebno sprejel ruski predsednik Vladimir Putin.

Sergej Lavrov naj bi elitni status v ruski visoki politiki izgubil po katastrofalnem telefonskem klicu z ameriškim zunanjim ministrom Rubiem, po katerem je bilo konec pogovorov o morebitnem drugem srečanju ruskega predsednika Vladimirja Putina s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki bi naj potekalo v Budimpešti. Foto: Guliverimage

Sergej Lavrov je ruski minister za zunanje zadeve že od leta 2004. Med letoma 1994 in 2004 je bil tudi stalni predstavnik Rusije v Organizaciji združenih narodov. Ob Vladimirju Putinu velja za glavnega arhitekta sodobne ruske (zunanje) politike.