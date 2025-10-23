Vojni dopisnik: Rusija lahko v Ukrajini zmaga samo še na en način

Edini način, da lahko Rusija na fronti v Ukrajini doseže konkretnejše preboje in ozemeljske zmage, je vlaganje v brezpilotne sisteme, je prepričan ruski vojaški poročevalec Aleksander Karčenko. Po njegovih besedah je bojišče na vzhodu Ukrajine zaradi ukrajinskih dronov za ruske vojake postalo preprosto prenevarno. Ves čas se morajo skrivati po rovih, za morebitne ranjence pa je stanje tako rekoč brezupno.

Ukrajinske oborožene sile so z droni oziroma brezpilotnimi letalniki na fronti na vzhodu Ukrajine za ruske vojake ustvarile pekel na Zemlji, svari ruski vojaški dopisnik Aleksander Karčenko, ki sicer dela za rusko tiskovno agencijo RIA Novosti.

Prosto premikanje po fronti je postalo znanstvena fantastika

Še pred letom dni je bilo čisto običajno, da so se pod milim nebom vozili z motorji. Danes so neovirani premiki na fronti postali znanstvena fantastika in bolj spominjajo na scenarij hollywoodskega filma, je v kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram, ki ga upravlja skupaj z vojnim dopisnikom RIA Novosti Sergejem Šilovom, zapisal Karčenko.

Vojni dopisnik Aleksander Karčenko je znan tudi po spletnem vzdevku bayraktar1070, kar je ime njegovega kanala v aplikaciji Telegram. Foto: Telegram

En teden za deset kilometrov

"V resničnem življenju se najpogumnejši vojaki zelo previdno pomikajo od enega zaklonišča do drugega. Premik za deset kilometrov lahko traja tudi teden dni," je zapisal.

Opozoril je, da ukrajinski droni patruljirajo tako rekoč vsepovsod, zaradi prihajajoče zime pa je naravnega kritja – listja na drevesih in visoke trave – vse manj. Pred droni se lahko učinkovito skrijejo le še v podzemnih rovih, je dodal.

Ukrajinska upravljavka brezpilotnih letalnikov na fronti na vzhodu Ukrajine Foto: Reuters

Če si ranjen, si prepuščen samemu sebi

Karčenko je izpostavil tudi žalostno resničnost fronte: ranjen ruski vojak lahko samo upa, da se bodo stvari iztekle v njegovo korist.

"Na najnevarnejših območjih evakuacija ranjencev nikakor ne pride v poštev. Vse, kar lahko ranjenec stori za svoje preživetje, je, da poišče zaklon in upa, da se bo frontna črta premaknila v korist Rusije. Štirih zdravih mož ne bo nihče pošiljal reševat enega ranjenca," je zapisal in dodal, da sta več kot dva vojaka skupaj zelo privlačna tarča za ukrajinske drone.

Ko jih njihovi upravljavci enkrat opazijo, jim je tako rekoč nemogoče pobegniti, je dodal.

Ukrajinski droni lahko nosijo več kilogramov težke eksplozivne naprave. Foto: Reuters

Veliko dronov, malo streljanja

Karčenko je izpostavil tudi opažanje, da so obračuni s strelskim orožjem med oboroženimi silami Ukrajine in Rusije postali manj pogosti.

"Sovražnika, ki ga opazi druga stran, bodo poskusili uničiti topništvo in droni. Za veliko zmago zato zdaj velja že to, da enota doseže varno območje, bunker, podzemni rov. Pot tja je namreč postala nevarnejša od strelskih spopadov."

Ukrajinski vojaki na polet pripravljajo tako imenovani vampirski dron, znan tudi kot jaga baba, ki lahko nosi do 15 kilogramov težko eksplozivno telo. Foto: Reuters

Rusija lahko napreduje samo še na en način

Ruski vojni dopisnik meni, da trenutna strategija ruskih oboroženih sil na fronti na vzhodu Ukrajine ne deluje več.

"Z glavo naprej se pomikamo proti vojskovanju z brezpilotnimi sistemi. Ljudje so dosegli meje svojih fizičnih sposobnosti. Človeškega telesa v več delov ni mogoče razdeliti brez posledic. Ljudje ne bodo postali manjši ali bolj okretni. Edino upanje je vlaganje v razvoj brezpilotnih tehnologij, saj so edine, ki lahko zagotovijo napredek," je še zapisal Karčenko.