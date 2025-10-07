Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

dron brezpilotni letalniki droni kamikaze Vojna v Ukrajini Rusija Ukrajina

Nočna mora za Rusijo: tega niso napovedali niti najbolj črni scenariji

Avgustovski napad ukrajinskih brezpilotnih letal na rafinerijo družbe Lukoil v Volgogradu je povzročil obsežen požar.

Foto: Profimedia

Avgustovski napad ukrajinskih brezpilotnih letal na rafinerijo družbe Lukoil v Volgogradu je povzročil obsežen požar.

Foto: Profimedia

Ukrajinska brezpilotna letala dolgega dosega so še naprej huda nočna mora in mnogokrat tudi nerešljiva uganka za Rusijo, natančneje rusko energetsko industrijo. Od avgusta je Ukrajina namreč zadela oziroma napadla že 16 ruskih naftnih rafinerij in zadala močan udarec ruski denarnici, ki financira vojno v Ukrajini. Tarče, ki jih izbira Ukrajina, so tudi vse bolj oddaljene. V ponedeljek zvečer je več ukrajinskih dronov namreč izvedlo poskus napada na rafinerijo v Sibiriji, ki je od najbližje meje z Ukrajino oddaljena skoraj dva tisoč kilometrov.

Najbolj oddaljena tarča v Rusiji od začetka vojne v Ukrajini?

Zadnja tarča ukrajinskih brezpilotnih letal je bila po poročanju tako ruskih kot ukrajinskih virov naftna rafinerija Antipinski v mestu Tjumen v Sibiriji, ki je od najbližje meje z Ukrajino oddaljena okrog 1.870 kilometrov, od položajev, od koder ukrajinske sile dejansko pošiljajo brezpilotna letala, pa najverjetneje precej več kot dva tisoč kilometrov. 

Razdalja med vzhodno mejo Ukrajine in domnevno novo tarčo ukrajinskih brezpilotnih letalnikov v Sibiriji je približno tolikšna kot razdalja med vzhodno mejo Ukrajine in Celjem v Sloveniji. Foto: Google Zemljevidi

Zaradi izjemne oddaljenosti v mestu Tjumen in istoimenski regiji ukrajinskega napada najverjetneje niso pričakovali, zato ob približevanju treh ukrajinskih dronov tudi niso zatulile sirene, ki bi opozarjale na zračni napad. 

Po nekaterih navedbah je rafinerija v Tjumnu sredi Sibirije celo najbolj oddaljena tarča v Rusiji, ki jo je Ukrajina do zdaj poskusila zadeti z brezpilotnimi letali. Ukrajinske sile ponedeljkovega napada sicer še niso potrdile. 

Zadnji dogodki nakazujejo, da je v dometu ukrajinskih brezpilotnih letalnikov zdaj kar 32 od 38 ruskih naftnih rafinerij. Na fotografiji rafinerija v Omsku. Foto: Reuters

Škode naj ne bi bilo

Ruski kanal v aplikaciji Telegram Astra je poročal, da je več prebivalcev Tjumna v ponedeljek v poznih večernih urah zaslišalo serijo eksplozij in nato sirene gasilskih vozil. Lokalne oblasti sicer zatrjujejo, da so bili ukrajinski brezpilotni letalniki nad "industrijskim objektom" sestreljeni, še preden bi lahko povzročili kakršnokoli škodo, pa piše ukrajinski medij Kyiv Independent.

Zadetih že 16 od 38 ruskih rafinerij

Ukrajina je po navedbah medija Financial Times od avgusta letos z brezpilotnimi letalniki zadela že 16 ruskih naftnih rafinerij. Gre za strategijo hromljenja ruske energetske industrije in s tem poskusa vplivanja na zmanjšanje izvoza ruskih energentov, ki so eden od glavnih virov prihodkov ruske državne blagajne, iz katere se nato financirajo ruski že tri leta in pol trajajoči napadi na Ukrajino. 

Rafinerije v Rusiji so v zadnjem času zelo pogoste tarče ukrajinskih dronov. Foto: Reuters

Taktika naj bi delovala zelo dobro, saj je ruski izvoz energetov, v prvi vrsti dizelskega goriva, po navedbah Financial Times trenutno najnižji po letu 2020. Da ima Rusija v določenih regijah težavo z oskrbo z gorivom za osebne avtomobile, pa so začeli opozarjati tudi že ruski, ne zgolj zahodni mediji

Gneča pred črpalko goriva v Rusiji:

60 odstotkov napadov izvede en tip drona

Ukrajina za napade na zelo oddaljene strateške tarče v Rusiji v večini primerov sicer uporablja le eno vrsto brezpilotnega letala, in sicer FP-1, ki ga izdeluje kijevsko podjetje Fire Point. Ta dron – izdelava enega stane okrog 50 tisoč evrov – lahko seže do 1.500 kilometrov globoko na ozemlje Rusije, opremljen pa je z napredno programsko opremo z zaščito pred določenimi vrstami motilcev signalov.

Ukrajinski dron Fire Point FP-1 Foto: Reuters

Dron FP-1 naj bi bil uporabljen v okrog 60 odstotkih vseh napadov ukrajinskih sil na tarče v Rusiji. Še bolj oddaljene cilje, dometa ima namreč tudi prek dva tisoč kilometrov, pa lahko doseže brezpilotni letalnik AN-196 Ljuti, ki ga proizvaja podjetje Ukroboronprom. Izdelava tega drona je sicer štirikrat dražja od izdelave drona FP-1. 

