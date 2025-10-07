Ruski vojaki na bojnih linijah že dlje časa uporabljajo podzemne rove, ki se jim taktično pomagajo infiltrirati v ukrajinska mesta na fronti ali pa priti za sovražnikov hrbet. Posnetek enega izmed ruskih vojakov, ki ga je v rovu izza hrbta presenetil nepričakovani obiskovalec v Harkovski regiji, se je hitro razširil po spletu.

Videoposnetek je na platformi X delil svetovalec in nekdanji namestnik ministra na ukrajinskem ministrstvu za notranje zadeve Anton Heraščenko, na njem pa lahko vidimo ruskega vojaka, ki se plazi po enem izmed rovov, izza hrbta pa ga prestraši divji prašič, ki se prerine mimo njega.

Izza hrbta ga ni presenetila granata, ampak divja žival

"Domnevno gre za srečanje med ruskim vojakom in divjim prašičem v rovu v Harkovski regiji," je Heraščenko zapisal v opisu videoposnetka. Ta prikazuje divjega prašiča, medtem ko teče mimo vojaka, ki zaradi nepričakovanega obiskovalca v rovu kriči od strahu. Na koncu naj bi tako ruski vojak kot divja žival skupaj obtičala v rovu. Videoposnetek naj bi prihajal iz rova ​​pod Kupjanskom.

Ruski vojak na posnetku ni mogel verjeti, kaj ga je presenetilo izza hrbta Foto: omrežje X/Anton Geraščenko

Jutarnji list je poročal, da ukrajinsko mesto Kupjansk na skrajnem severovzhodu Ukrajine velja za strateško pomembno prometno središče, ki leži na reki Oskil in je tako naravna ovira pred napadajočimi silami. Poročali so, da ruska vojska, ki ima vhod na vzhodnem bregu reke, krepi svoje mostišče na nasprotnem bregu.

Napadi s pomočjo rovov niso redkost

Predor ruski vojski omogoča, da brez večjih izgub in težav doseže zahodni breg reke. Čeprav izhod iz rova, kot še piše Jutarnji, ni neposredno v mestu, ta kljub temu Rusom omogoča vzpostavitev posameznih ruskih položajev, ki se med drugim uporabljajo za izstrelitve brezpilotnih letalnikov.

Da bi Ukrajinci ruskim silam preprečili prosto prehajanje po predorih, so te že večkrat poplavili in vanje postavili bodečo žico. Prvi večji tak primer se je v začetku leta 2024 zgodil v bližini mesta Avdiivka nedaleč od Donecka, ko so ruske čete kilometre prečkale pod zemljo in se nato pojavile za ukrajinskimi linijami. Podobno taktiko so Rusi ponovili leta 2025 v bližini ruskega mesta Sudže tik ob meji z Ukrajino, kjer so vojaki več dni preživeli v rovih in pred napadom prepotovali več kot deset kilometrov.

Oglejte si še: