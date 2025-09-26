Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Petek,
26. 9. 2025,
16.00

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,48

Natisni članek

Natisni članek
rafinerija nafta Vojna v Ukrajini Ukrajina Rusija

Petek, 26. 9. 2025, 16.00

1 ura, 5 minut

Velika bolečina, ki je Rusija ne more več skrivati

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,48
Saratov | Požar po nedavnem ukrajinskem napadu na rusko naftno rafinerijo Saratov. | Foto Posnetek zaslona

Požar po nedavnem ukrajinskem napadu na rusko naftno rafinerijo Saratov.

Foto: Posnetek zaslona

Rusija je po seriji ukrajinskih napadov z brezpilotnimi letali na ruske rafinerije nafte ta teden napovedala, da bo podaljšala ukrep omejitve izvoza goriva, predvsem bencina. Ukrep naj bi po novem veljal do konca tega leta. Eksplozivni dogodki v rafinerijah, ki jih ruski uradniki opisujejo kot nesreče, medtem že vplivajo na nedobavljivost določenih vrst goriv na črpalkah v Rusiji, tudi v prestolnici Moskvi.

Ukrajinska operacija: Rusiji bi vzeli denarnico, ki financira vojno

Ukrajina je samo v zadnjem tednu dni z brezpilotnimi letali izvedla več napadov na rusko energetsko infrastrukturo, v prvi vrsti na naftne rafinerije, črpalna vozlišča in logistično infrastrukturo. 

Med drugim so jo skupili izvozni terminal za naftne derivate v pristaniškem mestu Tuapse na obali Črnega morja, rafinerija Salavat, ena največjih v Rusiji, ki so jo droni zadeli večkrat, Gazpromova rafinerija Astrakhan, ki bo obratovanje zaradi napada prenehala vsaj do novembra, črpalna postaja naftovoda Kujbišev-Tihoretsk in Rosneftova rafinerija Novokujbiševsk.

Vladimir Putin
Novice "Verjetnost ruskega napada na Evropo je stoodstotna"

Gre le za peščico najnovejših napadov, ki jih je Ukrajina izvedla v že mesece trajajoči operaciji hromljenja ruske energetske infrastrukture. Ta je ključnega pomena za financiranje ruskega vojaškega stroja, ki izvaja vojaške napade na Ukrajino. 

Ruska vlada je po poročanju ruskih državnih medijev v četrtek nato napovedala, da bo v bližnji prihodnosti ukrep omejitve izvoza bencina in določenih vrst dizelskega goriva, ki je že v veljavi, podaljšala do konca leta 2025. 

Ruskim voznikom daleč od fronte v Ukrajini postaja jasno, da se nekaj dogaja

Po družbenih omrežjih je v zadnjih tednih zaokrožilo več prizorov s črpalk goriva v Rusiji, ki so prikazovali dolge čakalne vrste, ki naj bi bile posledice pomanjkanja goriva zaradi ukrajinskih napadov na ruske obrate za predelavo nafte.

O tem, da se ruski vozniki, tudi tisti v ruski prestolnici Moskvi, soočajo s pomanjkanjem goriv, pa ta teden pišejo celo ruski mediji. 

Novičarski portal MSK1 je v četrtek tako objavil reportažo obiska več bencinskih črpalk v Rusiji, med katerimi so novinarji ugotovili, da določenih vrst bencina, predvsem 92- in 95-oktanskega, preprosto ni mogoče dobiti ali pa je na razpolago v zelo omejenih količinah.

Dmitrij Medvedjev in Vladimir Putin
Novice Putinova desna roka napoveduje presenečenje: to se bo zgodilo

Več bencinskih črpalk v Moskvi na tablah s cenami goriv ob 92- in 95-oktanskem bencinu prikazuje številko 0, kar pomeni 0 rubljev in nerazpoložljivost te vrste goriva, so zapisali pri MSK1. 

Prizor pred eno od bencinskih črpalk v Rusiji | Foto: Posnetek zaslona Prizor pred eno od bencinskih črpalk v Rusiji Foto: Posnetek zaslona

Težave z dobavljivostjo zadostnih količin bencina za prodajo ima po navedbah medija več moskovskih črpalk energetskega velikana Lukoil (in Teboil, ki je podružnica Lukoila). Podjetje Tafneft ima medtem na voljo vse vrste goriva z izjemo 95-oktanskega bencina, prav tako kot nekateri drugi trgovci pa ne dovolijo več točenja bencina v posode (kanistre). Črpalke Rosnefta težav za zdaj še nimajo, še piše MSK1. 

Prokremeljski medij Izvestia je v sredo medtem poročal, da nekatere črpalke goriva v Rusiji voznikom dovolijo nakup le od deset do dvajset litrov goriva.

rusko letalo mig-31
Novice Ruski veleposlanik grozi: Če Nato sestreli rusko letalo, se bo začela vojna

Nedobavljivost goriva naj bi povzročile "nesreče" in popravila rafinerij

Kot so še zapisali v MSK1, v združenju ruskih proizvajalcev goriva, ki ga zastopa predsednik združenja Pavel Baženov, kot razlog za aktualne težave z oskrbo z gorivom navajajo kombinacijo izpraznjenih zalog ter številnih "nepredvidenih prekinitev obratovanja rafinerij in raznih nesreč". 

rafinerija nafta Vojna v Ukrajini Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.