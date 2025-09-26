Velika bolečina, ki je Rusija ne more več skrivati

Rusija je po seriji ukrajinskih napadov z brezpilotnimi letali na ruske rafinerije nafte ta teden napovedala, da bo podaljšala ukrep omejitve izvoza goriva, predvsem bencina. Ukrep naj bi po novem veljal do konca tega leta. Eksplozivni dogodki v rafinerijah, ki jih ruski uradniki opisujejo kot nesreče, medtem že vplivajo na nedobavljivost določenih vrst goriv na črpalkah v Rusiji, tudi v prestolnici Moskvi.

Ukrajinska operacija: Rusiji bi vzeli denarnico, ki financira vojno

Ukrajina je samo v zadnjem tednu dni z brezpilotnimi letali izvedla več napadov na rusko energetsko infrastrukturo, v prvi vrsti na naftne rafinerije, črpalna vozlišča in logistično infrastrukturo.

Med drugim so jo skupili izvozni terminal za naftne derivate v pristaniškem mestu Tuapse na obali Črnega morja, rafinerija Salavat, ena največjih v Rusiji, ki so jo droni zadeli večkrat, Gazpromova rafinerija Astrakhan, ki bo obratovanje zaradi napada prenehala vsaj do novembra, črpalna postaja naftovoda Kujbišev-Tihoretsk in Rosneftova rafinerija Novokujbiševsk.

Gre le za peščico najnovejših napadov, ki jih je Ukrajina izvedla v že mesece trajajoči operaciji hromljenja ruske energetske infrastrukture. Ta je ključnega pomena za financiranje ruskega vojaškega stroja, ki izvaja vojaške napade na Ukrajino.

Ruska vlada je po poročanju ruskih državnih medijev v četrtek nato napovedala, da bo v bližnji prihodnosti ukrep omejitve izvoza bencina in določenih vrst dizelskega goriva, ki je že v veljavi, podaljšala do konca leta 2025.

Ruskim voznikom daleč od fronte v Ukrajini postaja jasno, da se nekaj dogaja

Po družbenih omrežjih je v zadnjih tednih zaokrožilo več prizorov s črpalk goriva v Rusiji, ki so prikazovali dolge čakalne vrste, ki naj bi bile posledice pomanjkanja goriva zaradi ukrajinskih napadov na ruske obrate za predelavo nafte.

Queues at petrol stations across Russia as Ukraine’s bombing campaign sparks a fuel crisis pic.twitter.com/OSE4ZQ71Qn — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) September 22, 2025

O tem, da se ruski vozniki, tudi tisti v ruski prestolnici Moskvi, soočajo s pomanjkanjem goriv, pa ta teden pišejo celo ruski mediji.

Novičarski portal MSK1 je v četrtek tako objavil reportažo obiska več bencinskih črpalk v Rusiji, med katerimi so novinarji ugotovili, da določenih vrst bencina, predvsem 92- in 95-oktanskega, preprosto ni mogoče dobiti ali pa je na razpolago v zelo omejenih količinah.

Več bencinskih črpalk v Moskvi na tablah s cenami goriv ob 92- in 95-oktanskem bencinu prikazuje številko 0, kar pomeni 0 rubljev in nerazpoložljivost te vrste goriva, so zapisali pri MSK1.

Prizor pred eno od bencinskih črpalk v Rusiji Foto: Posnetek zaslona

Težave z dobavljivostjo zadostnih količin bencina za prodajo ima po navedbah medija več moskovskih črpalk energetskega velikana Lukoil (in Teboil, ki je podružnica Lukoila). Podjetje Tafneft ima medtem na voljo vse vrste goriva z izjemo 95-oktanskega bencina, prav tako kot nekateri drugi trgovci pa ne dovolijo več točenja bencina v posode (kanistre). Črpalke Rosnefta težav za zdaj še nimajo, še piše MSK1.

Prokremeljski medij Izvestia je v sredo medtem poročal, da nekatere črpalke goriva v Rusiji voznikom dovolijo nakup le od deset do dvajset litrov goriva.

Nedobavljivost goriva naj bi povzročile "nesreče" in popravila rafinerij

Kot so še zapisali v MSK1, v združenju ruskih proizvajalcev goriva, ki ga zastopa predsednik združenja Pavel Baženov, kot razlog za aktualne težave z oskrbo z gorivom navajajo kombinacijo izpraznjenih zalog ter številnih "nepredvidenih prekinitev obratovanja rafinerij in raznih nesreč".