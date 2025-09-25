Ruski veleposlanik grozi: Če Nato sestreli rusko letalo, se bo začela vojna

Medtem ko je Rusija v zadnjih tednih večkrat grobo prekršila vdor v zračni prostor nekaterih držav članic Nata in v času naraščajočih napetosti med Moskvo in Natom, je ruski veleposlanik v Franciji Aleksej Meškov povedal, da bi morebitna sestrelitev ruskega letala s strani Nata v zračnem prostoru zavezništva "pomenila vojno", je poročal The Kyiv Independent.

Komentar ruskega veleposlanika v Franciji Alekseja Meškova prihaja ravno v času, ko so se morale države zavezništva Nato večkrat odzvati na ruske provokacije. Na vprašanje, kako bi se Rusija odzvala v takšnem scenariju, je bil Meškov jasen in je po poročanju ruske tiskovne agencije TASS odgovoril, da bi bila sestrelitev ruskega letala enakovredna vojni. "To bi pomenilo vojno," je nedvoumno povedal Meškov, ki je v pogovoru za radio RTL zanikal vse obtožbe o kršitvah zračnega prostora in dejal, da Zahod za svoje trditve ni predložil nobenih dokazov.

🇷🇺 "If NATO shoots down a Russian plane, it will be war."

— Aleksey Meshkov, Russian Ambassador to France pic.twitter.com/ipJCpuzB85 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 25, 2025

"Veste, veliko je Natovih letal, ki namerno ali ne, kršijo ruski zračni prostor in se to dogaja precej pogosto. Nihče jih ne sestreljuje," je zatrdil veleposlanik, ne da bi ob tem navedel konkretne primere za svoje trditve.

Znanih je več podrobnosti o vdoru ruskih lovcev v estonski zračni prostor

Po nekaj dneh je znanih tudi več podrobnosti intervencije italijanskih pilotov med vdorom ruskih letal v estonski zračni prostor. Trije ruski lovci MiG-31 so 19. septembra za 12 minut kršili estonski zračni prostor. Ko so ruska letala pretekli teden vstopila v estonski zračni prostor, sta za njimi poleteli najnaprednejši bojni letali zavezništva Nato, italijanska f-35.

Italijanska pilota sta začela standardni postopek prestrezanja in nihala s krili, ruski piloti pa sta jima odgovorili z enakim manevrom. Takrat naj bi po poročanju Telegrapha eden od ruskih pilotov dvignil roko in prijateljsko pomahal. Naslednjih 12 minut sta italijanska pilota v natovem zračnem prostoru spremljala ruska letala vse do ruske eksklave Kaliningrad.

Following a violation of Estonian air space, Swedish JAS 39 fighters intercepted and monitored three Russian MiG-31 fighter jets over the Baltic Sea today. Sweden is always ready to ensure the safety, security and integrity of our airspace together with our allies.#WeAreNATO pic.twitter.com/gpTbmngiKc — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) September 19, 2025

"Resnično smo ponosni na to, kako se vsakič odzovemo," je po operaciji izjavil podpolkovnik Gaetano Farina, poveljnik italijanskih zračnih sil v Natovi misiji Baltic Eagle III v Estoniji. Nato namreč s svojimi letali nadzoruje zračni prostor baltskih držav (Estonije, Latvije in Litve), saj nobena izmed njih nima lastnih ustreznih bojnih letal.

To je bil že sedmi primer od začetka rotacije 1. avgusta, da so letala podpolkovnika Farine zaradi ruskega vstopa v zračni prostor Natovih članic poletele. A tokrat je šlo za vstop v estronski zračni prostor, vsa prejšnja prestrezanja ruskih letal so se namreč zgodila nad mednarodnimi vodami.

Spomnimo, tudi Poljska zračna obramba je 10. septembra v svojem zračnem prostoru sestrelila najmanj tri ruske brezpilotne letalnike (drone), Rusija pa naj bi bila povezana tudi z neidentificiranimi droni, ki so zaprli letališča v Oslu in Köbenhavnu. Moskva je vsakršno povezavo s sumljivimi brezpilotnimi letali, ki so jih v začetku tega tedna opazili nad Dansko in Norveško, zanikala. Tudi ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da bi morale države Nata sestreliti ruska letala, ki kršijo njihov zračni prostor, kar so pozdravile številne vzhodne članice zavezništva.

Estonska vlada naj bi ob zadnjem ruskem zračnem vdoru na njihovo ozemlje ocenila, da situacija ne zahteva "kinetičnega" odziva. Ruska letala prav tako po njihovih ugotovitvah niso letela proti estonski celini niti niso bila oborožena z izstrelki za napade na zemeljske cilje. Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v sredo za CNN povedala, da bi morali razmisliti o sestrelitvi vsiljivega letala, če Moskva ne bo upoštevala drugih opozoril.

Preberite še: