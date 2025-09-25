Severnoameriško poveljstvo za zračno obrambo (NORAD) je v sredo v zrak poslalo vojaške lovce, da bi identificirali in prestregli štiri ruska vojaška letala ob Aljaski, je v četrtek sporočila ameriško-kanadska obrambna organizacija.

Severnoameriško poveljstvo za zračno obrambo (NORAD) je odkrilo in sledilo dvema ruskima lovcema Tu-95 in dvema lovcema Su-35, ki sta letela v identifikacijski coni zračne obrambe na Aljaski, je zapisano v izjavi. NORAD je sporočil, da se je odzval z mobilizacijo letala E-3, štirih lovcev F-16 in štirih letal tankerja KC-135, je poročal Reuters.

Kot so dodali, je rusko letalo ostalo v mednarodnem zračnem prostoru in ni vstopilo v suvereni zračni prostor ZDA ali Kanade, je sporočil NORAD. Aljaška identifikacijska cona zračne obrambe je območje mednarodnega zračnega prostora, ki zahteva takojšnjo identifikacijo vseh letal zaradi nacionalne varnosti, je še sporočil NORAD.

Preberite še: