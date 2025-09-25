Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
25. 9. 2025,
15.48

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
meja Rusija Aljaska ZDA

Četrtek, 25. 9. 2025, 15.48

1 minuta

Ameriško-kanadska organizacija ob Aljaski zaradi ruskih letal v zrak poslala vojaške lovce

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
F-16 | Fotografija letala F-16 je simbolična. | Foto Guliverimage

Fotografija letala F-16 je simbolična.

Foto: Guliverimage

Severnoameriško poveljstvo za zračno obrambo (NORAD) je v sredo v zrak poslalo vojaške lovce, da bi identificirali in prestregli štiri ruska vojaška letala ob Aljaski, je v četrtek sporočila ameriško-kanadska obrambna organizacija.

Severnoameriško poveljstvo za zračno obrambo (NORAD) je odkrilo in sledilo dvema ruskima lovcema Tu-95 in dvema lovcema Su-35, ki sta letela v identifikacijski coni zračne obrambe na Aljaski, je zapisano v izjavi. NORAD je sporočil, da se je odzval z mobilizacijo letala E-3, štirih lovcev F-16 in štirih letal tankerja KC-135, je poročal Reuters.

Kot so dodali, je rusko letalo ostalo v mednarodnem zračnem prostoru in ni vstopilo v suvereni zračni prostor ZDA ali Kanade, je sporočil NORAD. Aljaška identifikacijska cona zračne obrambe je območje mednarodnega zračnega prostora, ki zahteva takojšnjo identifikacijo vseh letal zaradi nacionalne varnosti, je še sporočil NORAD.

Preberite še:

Kremelj, Moskva
Novice "Kremeljski uradniki bi morali vedeti, kje imajo zaklonišča"
Boris Pistorius, nemški obrambni minister
Novice Nemški obrambni minister svari: To je postala ena največjih varnostnih groženj Evropi
letalo Su-34
Novice Ukrajinska vojska sestrelila dragocen ruski bombnik Su-34
Vladimir Putin Donald Trump
Novice "Putin je Trumpa potegnil za nos"
ruski lovci MiG-31
Novice Ruski lovci nad Evropo: kdo bo pritisnil na sprožilec?
meja Rusija Aljaska ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.