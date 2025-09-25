Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v pogovoru za ameriški mediji Axios odgovarjal na vprašanja o razvoju dogodkov v državi po morebitni prekinitvi spopadov in mirovnem dogovoru. Med drugim je povedal, da se je po koncu vojne pripravljen umakniti, saj da je bil v vseh letih njegov glavni cilj končati vojno. Za dosego tega cilja naj bi pomagala tudi sprememba ameriške politike do uporabe oborožitvenih sistemov dolgega dosega za cilje v Rusiji.

Na konkretno vprašanje novinarja Axiosa o tem, ali se je pripravljen zavezati, da bi po dogovoru o prekinitvi ognja z Rusijo v Ukrajini izpeljali volitve, je brez razmisleka odgovoril pritrdilno.

Čeprav te možnosti ni povsem zavrnil, je dal vedeti, da bi se lahko zgodilo tudi to, da na teh volitvah ne bi nastopil, saj se ne vidi nujno na čelu države, ko bi v njej spet zavladal mir.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski računa na to, da bodo ZDA Ukrajini dovolile uporabo ameriških oborožitvenih sistemov dolgega dosega za cilje v Rusiji. Foto: Reuters "Če končamo vojno z Rusi, da, pripravljen sem ne iti na volitve, ker te niso moj cilj. V zelo težkem obdobju sem si zelo želel biti s svojo državo, pomagati svoji državi. Da. To sem si vedno želel. Moj cilj je končati vojno," je dejal Zelenski.

Zelenski bi na volitvah še vedno dobil največ glasov

Medij Ukrajinska pravda poroča, da je javnomnenjska raziskava organizacije Rating, ki so jo izvedli med 21. in 23. avgustom 2025, pokazala, da je raven zaupanja v Valerija Zalužnega, nekdanjega vrhovnega poveljnika oboroženih sil Ukrajine, višja kot v predsednika Volodimirja Zelenskega, vendar bi na predsedniških volitvah približno 35 odstotkov vprašanih še vedno glasovalo za Zelenskega, približno 25 odstotkov pa za Zalužnega.

Špekulacije o volitvah v Ukrajini so se začele spomladi, potem ko je za dogovor o prekinitvi spopadov začel pritiskati ameriški predsednik Donald Trump. Kljub začetnemu optimizmu se je v naslednjih mesecih potrdilo, da ruski predsednik Vladimir Putin nima velikega interesa sesti za pogajalsko mizo.

Ameriški predsednik Donald Trump je v začetku tedna na svojem družabnem omrežju zapisal, da Rusija že tri leta in pol "brezciljno" vodi vojno, ki bi jo resnična vojaška velesila lahko dobila v "manj kot tednu dni", zaradi česar je vse bolj podobna "papirnatemu tigru". Foto: Reuters Trump je v zadnjih dnevih sicer spet precej spremenil svoje stališče o konfliktu in Putinu. Če je sprva Zelenskega pozival, naj popusti in z Rusijo doseže dogovor, ki bi gotovo vključeval predajo zasedenega ozemlja, saj v spopadu z vojaško toliko močnejšo državo nima nobene možnosti, je nazadnje celo ocenil, da bi lahko Ukrajina spet osvobodila zasedene regije.

Uporaba ameriškega orožja dolgega dosega po principu oko za oko?

Zdaj Zelenski očitno računa tudi na to, da bodo ZDA Ukrajini odobrile uporabo ameriškega orožja dolgega dosega vsaj po principu – če Rusi ciljajo ukrajinsko energetsko infrastrukturo, jim lahko Ukrajina vrne z napadi na rusko infrastrukturo. Trump naj bi bil po besedah Zelenskega pripravljen odobriti tudi napade na proizvodne obrate za brezpilotne letalnike ali rakete.

Zelenski je v oddaji Axios Show povedal, da je med torkovim srečanjem Trumpa prosil tudi za oborožitveni sistem – imena katerega sicer ni razkril –, ki bi Putina prisilil k pogajalski mizi.

V intervjuju je Zelenski namignil tudi na dejstvo, da bi morali uradniki Kremlja poznati lokacije svojih zaklonišč. "Vedeti bi morali, kje imajo zaklonišča. Potrebujejo jih. Če ne bodo ustavili vojne, jih bodo potrebovali v vsakem primeru," je izjavil Zelenski.