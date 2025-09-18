Ukrajinska vojska je izpod nadzora ruskih sil iztrgala del ozemlja in več naselij, ki so jih Rusi zavzeli poleti, je danes ob obisku na fronti dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Iz Kijeva so medtem sporočili, da je Rusija v Ukrajino vrnila tisoč trupel padlih vojakov, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Korak za korakom osvobajamo svoje ozemlje: od začetka operacije je bilo osvobojenih 160 kvadratnih kilometrov in sedem naselij, več kot 170 kvadratnih kilometrov in devet naselij pa je bilo očiščenih prisotnosti okupatorjev," je na omrežju X zapisal Volodimir Zelenski, ki je obiskal vojake v regiji Doneck na vzhodu države.

We are now conducting one of our counter-offensive operations at the Donetsk direction – in the Pokrovsk and Dobropillia areas.



Russian losses just since the start of this counter-offensive – in the Pokrovsk area alone, in these past weeks – are already more than 2,500, of which… pic.twitter.com/C1ijyOgKc1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2025

Ob tem ni pojasnil, kdaj točno je Ukrajini uspelo zavzeti ozemlje in kdaj se je začela "operacija", zapisal pa je, da poteka v okolici mesta Dobropilja.

Dodal je, da mu je vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Oleksandr Sirski predstavil poročilo o splošnem stanju na fronti in načrtih za prihodnost. Zelenski se je srečal tudi s pripadniki in poveljniki različnih enot ukrajinskih zračnih sil ter se jim zahvalil za njihova prizadevanja v boju proti ruski agresiji.

Rusi nadaljujejo zračne napade na Ukrajino

Rusija medtem nadaljuje ofenzivo in redne zračne napade na Ukrajino – v napadu na mesto Kostjantinivka v regiji Doneck je bilo danes ubitih pet ljudi.

Ukrajina in njeni zahodni zavezniki sicer trdijo, da ruske sile ob ogromnih izgubah beležijo sorazmerno skromen napredek, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija v Ukrajino vrnila tisoč trupel padlih vojakov

Iz Kijeva so ob tem danes sporočili, da so jim Rusi predali tisoč trupel, ki naj bi pripadala padlim ukrajinskim vojakom. Ukrajina je v zameno vrnila posmrtne ostanke 24 ruskih vojakov.

Na obeh straneh je bilo od začetka vojne ubitih več deset tisoč vojakov, čeprav nobena od strani ne objavlja uradnih podatkov o žrtvah v lastnih vrstah.

Repatriacija trupel ubitih vojakov in izmenjave vojnih ujetnikov so sicer edino področje, kjer kljub vojni še vedno poteka sodelovanje med Ukrajino in Rusijo. Mirovna pogajanja so medtem praktično na mrtvi točki.