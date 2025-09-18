Resno svarilo pred Putinom: Če pride dan X, nas lahko reši Ukrajina

Evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius opozarja, da mora Evropska unija v skupno obrambo celine pred morebitnimi grožnjami v prihodnje nujno vključiti tudi Ukrajino, saj je edina evropska država z vojsko, ki se zna tudi v praksi prilagajati razmeram sodobnega bojišča in učinkovito zoperstaviti grožnjam, kot je Rusija.

Andrius Kubilius, nekdanji predsednik vlade Litve, zdaj pa evropski komisar za obrambo in vesolje, je v intervjuju za ukrajinski medij Kyiv Independent poudaril, da mora biti Evropska unija oziroma Evropa širše pripravljena na tako imenovani dan X, kot je poimenoval morebitni poskus napada Rusije na katero od drugih evropskih držav poleg Ukrajine.

Putin bo prišel močnejši, opozarja Kubilius

"Če bo prišlo do tega, da se bo zgodil tako imenovani dan X in bo ruski predsednik Vladimir Putin začel z agresijo zoper nas, moramo vedeti, da bo prišel z vojsko, preizkušeno v pravi vojni in veliko močnejšo, kot je bila leta 2022, in z zmožnostjo uporabe milijonov dronov," je opozoril evropski komisar.

Pripadniki ukrajinskih oboroženih sil so po besedah Andriusa Kubiliusa edini "na tej strani demokratične evrope", ki imajo izkušnje z bojevanjem v pravi sodobni vojni. Foto: Guliverimage

Po njegovih besedah je zato nujno, da se v skupni evropski evropski načrt za obrambo vključi tudi Ukrajino.

Ukrajina je ob Rusiji edina s pravimi izkušnjami

Bila bi velika napaka, opozarja Kubilius, če Evropska unija ne bi našla načina, kako v novo evropsko obrambno arhitekturo kar najhitreje vključiti ukrajinske oborožene sile, njihove zmogljivosti, izkušnje z bojišča in obrambno industrijo.

"Na demokratični strani evropske celine imamo samo ukrajinsko vojsko, ki ima ob ruski edina izkušnje, kako se je bojevati v sodobni vojni," je poudaril Kubilius.

Andrius Kubilius je morebitni prihodnji napad Rusije na katero od evropskih držav (poleg Ukrajine) označil za "dan X". Foto: Reuters

Zaostritev po provokacijah na Poljskem in v Romuniji

Kot je v intervjuju za Kyiv Independent še dejal evropski komisar za obrambo, so se pogovori o morebitni Evropski obrambni uniji, v katero bi bila vključena tudi Ukrajina, okrepili po nedavnih incidentih na Poljskem in v Romuniji, za katere so mnogi zahodni voditelji obtožili Rusijo.

Globoko v zračni prostor in na ozemlje Poljske je 10. septembra iz smeri Belorusije namreč vdrlo več ruskih brezpilotnih letal, ki so jih sestrelile poljske zračne sile, nekatera pa so tudi strmoglavila. 13. septembra je med napadom na Ukrajino ruski dron vstopil v zračni prostor Romunije in tam vztrajal skoraj eno uro.

Poljska vas, kjer je 10. septembra na streho ene od hiš strmoglavil ruski brezpilotni letalnik. Foto: Reuters

Mnogi so izrazili mnenje, da gre za načrtne provokacije Rusije in preizkušanje, kako trdno je severnoatlantsko obrambno zavezništvo Nato. Rusija je medtem zanikala kakršnokoli vpletenost v oba incidenta in Zahod obtožila, da išče izgovore za začetek agresije proti Rusiji.