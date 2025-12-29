Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

29. 12. 2025
12.00

1 ura, 15 minut

Navdušenje nad novim ukrajinskim orožjem: To orožje je najboljše

Flamingo | Ukrajinci naj bi Flaminge prvič uporabili za napade na ruske cilje že konec avgusta. Na fotografiji: ukrajinski vojak ob manevrirnem izstrelku Flamingo decembra letos. | Foto Guliverimage

Ukrajinci naj bi Flaminge prvič uporabili za napade na ruske cilje že konec avgusta. Na fotografiji: ukrajinski vojak ob manevrirnem izstrelku Flamingo decembra letos.

Foto: Guliverimage

"To orožje združuje najboljše od Vzhoda in Zahoda." To o že nekaj časa znanem ukrajinskem manevrirnem izstrelku Flamingo pravi nemški vojaški strokovnjak Marcus Keupp. Trdi tudi, da Rusija še ni našla protiukrepa za ukrajinsko uničevanje ruske naftne infrastrukture.

Da so Ukrajinci razvili nov manevrirni izstrelek dolgega dosega Flamingo, je postalo znano že letos poleti. Manevrirni izstrelek lahko nosi več kot tisoč kilogramov težko bojno glavo in ima doseg do tri tisoč kilometrov.

Navdušen nad Flamingom

Nad orožjem je navdušen tudi vojaški strokovnjak Marcus Keupp. V intervjuju za švicarski medij Blick je Flamingo označil primer tega, kar je mogoče doseči, ko se stari sovjetski sistemi združijo s sodobno zahodno tehnologijo.

Flaminga je razvilo kijevsko podjetje Fire Point, ki pa se je letos znašlo tudi sredi protikorupcijske preiskave. Gre za sum podkupovanja za pridobitev vojaških naročil. | Foto: Guliverimage Flaminga je razvilo kijevsko podjetje Fire Point, ki pa se je letos znašlo tudi sredi protikorupcijske preiskave. Gre za sum podkupovanja za pridobitev vojaških naročil. Foto: Guliverimage

Flamingo so Ukrajinci razvili tudi za to, da bi uničevali rusko naftno infrastrukturo globoko v notranjosti Rusije. Po Keuppovih besedah ​​Rusija še ni našla učinkovitega protiukrepa na te napade. Kijev to infrastrukturo napada tudi z droni in britansko-francoskimi manevrirnimi izstrelki storm shadow.

"S konji in osli na fronto"

"Ne vidim nobenih resničnih prebojev ali čudežnega orožja. Ravno nasprotno. Videoposnetki prikazujejo ruske vojake, ki potujejo na motorjih, včasih pa celo na konjih in oslih na fronto," je še dejal Keupp za Blick in dodal, da Moskva, ker ji primanjkuje drugih virov, na sodobna bojišča vrača relikvije iz 20. stoletja.

