Zelenski: Prijeli so moškega, osumljenega umora nekdanjega predsednika parlamenta

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes zjutraj v aplikaciji Telegram sporočil, da je bila aretirana oseba, osumljena umora nekdanjega predsednika parlamenta Andrija Parubija . Uvodna preiskava je pokazala, da je bil umor skrbno načrtovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Preiskava še poteka," je Zelenski zapisal v aplikaciji za sporočanje Telegram. "Hvala policiji za hitro in usklajeno ukrepanje. Vse okoliščine tega grozljivega umora morajo biti razkrite," je dodal.

Zelenski je preteklo noč na omrežju X zapisal, da sta ga o aretaciji osumljenca sobotnega streljanja obvestila notranji minister Igor Klimenko in vodja varnostne službe Vasil Maljuk.

Preiskava je pokazala, da je bil umor skrbno načrtovan

Po navedbah notranjega ministra je uvodna preiskava pokazala, da je bil sobotni umor skrbno načrtovan, s čimer je minister podprl sobotne izjave Zelenskega, da je bilo streljanje namerna zarota.

Preiskava za ugotovitev vseh okoliščin umora še poteka, je pojasnil Klimenko. Za zdaj več podrobnosti o napadu ni.

V aretaciji osumljenca, ki so ga prijeli v regiji Hmelnicki v vzhodni Ukrajini, je sodelovalo več deset policistov in pripadnikov varnostnih služb.

V kasnejši objavi in po pogovoru z generalnim tožilcem Ruslanom Kravčenkom je Zelenski sporočil, da je osumljenec podal prvo izjavo.

Ustreljen je bil v soboto v Lvovu

V soboto je bil v Lvovu ustreljen ukrajinski poslanec in nekdanji predsednik parlamenta.

Foto: Reuters Parubij je bil predsednik parlamenta od leta 2016 do 2019 in je sodeloval v proevropskih gibanjih v Ukrajini, v "oranžni revoluciji" leta 2004 in na Majdanu leta 2014.

7.35 Ši kritičen do "tiranskega ravnanja" v svetu, Putin krivdo za vojno zvrača na Zahod

Kitajski predsednik Ši Džinping je bil danes na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje v Tianjinu na severu Kitajske kritičen do, kot je dejal, "tiranskega ravnanja" v svetovnem redu. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je na vrhu svojih zaveznic krivdo za vojno v Ukrajini pripisal Zahodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sedanje mednarodne razmere postajajo kaotične in prepletene," je Ši na dvodnevnem vrhu dejal voditeljem članic Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO), med katerimi sta tudi indijski premier Narendra Modi in ruski predsednik Putin. Kot je dodal, se članice zato soočajo s še zahtevnejšimi izzivi na področju varnosti in razvoja.

"Če pogledamo nazaj, smo kljub nemirnim časom dosegli uspeh z uresničevanjem šanghajskega duha," je dejal kitajski predsednik. Članice je pozval, naj tudi v prihodnosti sledijo duhu organizacije.

"Sedanje mednarodne razmere postajajo kaotične in prepletene," je Ši na dvodnevnem vrhu dejal voditeljem članic Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO). Foto: Guliverimage Ob tem je bil kritičen do, kot je dejal, "tiranskega ravnanja" v svetovnem redu, s čimer je po poročanju AFP posredno ošvrknil ZDA. V svojem govoru je Ši voditelje tudi pozval k poštenosti in pravičnosti ter nasprotovanju miselnosti hladne vojne.

Putin pa je krivdo za vojno v Ukrajini pripisal Zahodu. "Te krize ni sprožila ruska ofenziva na Ukrajino, ampak je bila posledica državnega udara v Ukrajini, ki ga je podprl in sprožil Zahod," je dejal v govoru na vrhu. Kot drugi razlog za konflikt v Ukrajini je omenil nenehne poskuse Zahoda, da Ukrajino vključi v zvezo Nato.

Dvodnevnega vrha SCO se udeležujejo predstavniki več kot 20 držav in vodje desetih mednarodnih organizacij, med njimi generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Vrhu bo v sredo v Pekingu sledila še vojaška parada, ko bo Kitajska praznovala formalno predajo Japonske zavezniškim silam leta 1945 oziroma konec druge svetovne vojne. Parade se bo prav tako udeležilo več tujih voditeljev, med drugim Putin in severnokorejski voditelj Kim Džong Un.

SCO, ki so jo leta 2001 v Šanghaju ustanovile Kitajska, Kazahstan, Kirgizistan, Rusija, Tadžikistan in Uzbekistan, danes združuje deset držav članic, vključno z Indijo, Pakistanom, Iranom in Belorusijo, ter dve državi s statusom opazovalke in 14 partneric v dialogu.