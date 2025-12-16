Obtoženemu za uboj na Mostu na Soči devet let zapora

Novogoriško okrožno sodišče je v ponedeljek Davida Štruklja, obtoženega uboja 25-letnika na Mostu na Soči februarja lani, obsodilo na devet let zapora. Sodišče je obtoženega hkrati oprostilo očitkov, da je huje poškodoval prijatelja preminulega, saj je izvedenec medicinske stroke potrdil, da je utrpel le lažje poškodbe, danes poročajo Primorske novice.

Štruklju je tožilstvo očitalo, da je 29. februarja 2024 okoli 20. ure v gostinskem lokalu v naselju Postaja na železniški postaji Most na Soči zagrešil uboj 25-letnega delavca Slovenskih železnic in hudo telesno poškodoval njegovega prijatelja.

Pokojnega naj bi z večnamenskim nožem zabodel v ledveni predel na levi strani in v levo stran prsnega koša. Poleg tega naj bi v podlaht leve roke zabodel še drugega gosta, ki je poskušal preprečiti dejanje, česar je obtoženega sodišče oprostilo. Da bi nadaljevali pregon, bi moral oškodovanec dati takšen predlog. Štruklja je senat oprostil tudi plačila sodnih stroškov.

Uboj storil v stanju zmanjšane prištevnosti

Kot sta ugotovili izvedenki psihiatrične stroke, je Štrukelj zaradi uživanja alkohola in uporabe kanabinoidov uboj storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Sodišče tako ni sledilo obrambi, ki je opozarjala, da bi lahko kaznivo dejanje zagrešil v stanju neprištevnosti.

Glede višine kazni je sodnik po poročanju Primorskih novic povedal, da je za kaznivo dejanje uboja na mah zagroženo od enega do deset let zapora, Štruklju je najvišjo kazen za to dejanje zmanjšal za eno leto in ga obsodil na devet let zapora, ravno tako mu je podaljšal pripor, v katerem je od februarja lani.

Sodba še ni pravnomočna, saj je nanjo možna pritožba na višje sodišče, kot poročajo Primorske novice pa se bosta najbrž pritožili obe strani. Državna tožilka Darinka Kastelan je v zaključni besedi sicer vztrajala pri obtožnici za obe kaznivi dejanji. Senatu pa je predlagala, da Štruklja zaradi uboja in povzročitve hude telesne poškodbe obsodi na 13 let in pol enotne zaporne kazni.