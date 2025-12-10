Slovenec Darko Čeferin je novi predsednik sodniške organizacije nogometne zveze Bosne in Hercegovine (NSBiH), je zapisala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Darko Čeferin je bil na seji izvršnega odbora NSBiH izbran za prvega moža sodniške organizacije, kar vključuje tudi delegiranje sodnikov na vseh tekmah članskega in mladinskega tekmovanja ter imenovanje sodnikov Var.

Nekdanji slovenski mednarodni nogometni sodnik bo v BiH odgovoren tudi za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje sodnikov, hkrati pa bo tudi ocenjeval njihovo delo po odigranih ligaških tekmah.

Predsednik NSBiH Vico Zeljković je izrazil upanje, da bo Čeferin pripomogel k izboljšanju kakovosti sojenja v BiH, ki so jo v minulih letih pretresale številne afere na tem področju.

