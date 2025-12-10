Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
10. 12. 2025,
15.54

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
BiH sojenje Darko Čeferin

Sreda, 10. 12. 2025, 15.54

1 ura, 28 minut

Čeferin na čelu sodniške organizacije BiH

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Darko Čeferin | Darko Čeferin je bil izbran za prvega moža sodniške organizacije v BiH. | Foto Guliverimage

Darko Čeferin je bil izbran za prvega moža sodniške organizacije v BiH.

Foto: Guliverimage

Slovenec Darko Čeferin je novi predsednik sodniške organizacije nogometne zveze Bosne in Hercegovine (NSBiH), je zapisala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Darko Čeferin je bil na seji izvršnega odbora NSBiH izbran za prvega moža sodniške organizacije, kar vključuje tudi delegiranje sodnikov na vseh tekmah članskega in mladinskega tekmovanja ter imenovanje sodnikov Var.

Nekdanji slovenski mednarodni nogometni sodnik bo v BiH odgovoren tudi za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje sodnikov, hkrati pa bo tudi ocenjeval njihovo delo po odigranih ligaških tekmah.

Predsednik NSBiH Vico Zeljković je izrazil upanje, da bo Čeferin pripomogel k izboljšanju kakovosti sojenja v BiH, ki so jo v minulih letih pretresale številne afere na tem področju.

Preberite še:

Aleksander Čeferin
Sportal Uefa načrtuje reformo kvalifikacij za EP in SP
Aleksander Čeferin
Sportal Aleksander Čeferin opozarja pred selitvami ligaških tekem
BiH sojenje Darko Čeferin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.