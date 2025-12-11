Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
11. 12. 2025,
8.14

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
policija sojenje kmetje napad Kleče

Četrtek, 11. 12. 2025, 8.14

28 minut

Eden od napadalcev na kmeta iz Kleč priznal krivdo, sodnica priznanja ni sprejela

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska policija | Foto STA

Foto: STA

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje trem obtoženim za julijski napad na 70-letnega kmeta iz Kleč. Krivdo za kaznivo dejanje hude poškodbe je priznal le eden, njegovega priznanja pa sodnica ni sprejela, saj ni bilo jasno in popolno, poroča Dnevnik.

Tožilstvo bratoma Aleksandru in Primožu Strojanu ter Stanku Železniku očita, da so 8. julija na polju na obrobju Ljubljane napadli 70-letnega kmeta. Vsi trije so obtoženi povzročitve hude poškodbe v sostorilstvu. Tožilka je za vse tri predlagala po leto in pol zapora, Stanku Železniku in Aleksandru Strojanu pa bi preklicala tudi dve oziroma eno predhodno pogojno kazen.

Dva izmed obtoženih sta se v sredo na predobravnavnem naroku izrekla za nedolžna, Aleksander Strojan pa je krivdo priznal. Toda tudi s priznanjem se je po poročanju Dnevnika zapletlo. Ker njegovo priznanje ni bilo skladno z očitki v obtožnici, je sodnica Dejana Fekonja sklenila, da priznanja ne sprejme. Prav tako je napovedala, da bo predlagala svojo izločitev, tako da bo trojici sodil drug sodnik.

Obramba je na predobravnavnem naroku predlagala še nekatere dodatne dokaze. Zagovornik Primoža Strojana Andrej Žabjek je predlagal angažiranje izvedenca psihiatrične stroke, podoben predlog pa je imela tudi zagovornica Aleksandra Strojana Lea Krstić, še piše Dnevnik.

policija sojenje kmetje napad Kleče
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.