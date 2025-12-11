Eden od napadalcev na kmeta iz Kleč priznal krivdo, sodnica priznanja ni sprejela

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje trem obtoženim za julijski napad na 70-letnega kmeta iz Kleč. Krivdo za kaznivo dejanje hude poškodbe je priznal le eden, njegovega priznanja pa sodnica ni sprejela, saj ni bilo jasno in popolno, poroča Dnevnik.

Tožilstvo bratoma Aleksandru in Primožu Strojanu ter Stanku Železniku očita, da so 8. julija na polju na obrobju Ljubljane napadli 70-letnega kmeta. Vsi trije so obtoženi povzročitve hude poškodbe v sostorilstvu. Tožilka je za vse tri predlagala po leto in pol zapora, Stanku Železniku in Aleksandru Strojanu pa bi preklicala tudi dve oziroma eno predhodno pogojno kazen.

Dva izmed obtoženih sta se v sredo na predobravnavnem naroku izrekla za nedolžna, Aleksander Strojan pa je krivdo priznal. Toda tudi s priznanjem se je po poročanju Dnevnika zapletlo. Ker njegovo priznanje ni bilo skladno z očitki v obtožnici, je sodnica Dejana Fekonja sklenila, da priznanja ne sprejme. Prav tako je napovedala, da bo predlagala svojo izločitev, tako da bo trojici sodil drug sodnik.

Obramba je na predobravnavnem naroku predlagala še nekatere dodatne dokaze. Zagovornik Primoža Strojana Andrej Žabjek je predlagal angažiranje izvedenca psihiatrične stroke, podoben predlog pa je imela tudi zagovornica Aleksandra Strojana Lea Krstić, še piše Dnevnik.