Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
11. 12. 2025,
10.00

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Natisni članek

Natisni članek
Vladimir Putin Vojna v Ukrajini Ursula von der Leyen Aleksandar Vučić

Četrtek, 11. 12. 2025, 10.00

24 minut

Von der Leyen ustavila Vučića: Počakaj, da se umaknemo od kamer #video

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek pogovora med srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, za katerega nihče ni hotel, da bi prišel v javnost.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je sinoči v Bruslju sestal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Preden sta skupaj s predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo stopila pred fotografe, je Vučić von der Leyen povedal, da je "pravkar prejel sporočilo iz Moskve". Von der Leyen ga je hitro ustavila in dejala, naj počaka, da se umaknejo od kamer. 

A njun dialog ni ostal neopažen, kamere so ga posnele in hitro je pritegnil pozornost javnosti. Za zdaj ni znano, na kaj konkretno se nanaša sporočilo Vučiću iz Moskve. 

Neugoden trenutek so kamere ujele ravno v času napetih odnosov med Rusijo in Evropsko unijo, ki v mirovna pogajanja o končanju vojne v Ukrajini ni vključena v tolikšni meri, kot bi si sama želela. Vse pogostejše so tudi kritike Bruslja zaradi dejanj Srbije, ki niso v skladu s skupno zunanjo politiko EU. Ni skrivnost, da sta Vučić in ruski predsednik Vladimir Putin v dobrih odnosih. Srbija je ena izmed redkih držav, ki od začetka vojne v Ukrajini ni uvedla sankcij proti Moskvi, prav tako Rusija ostaja pomemben energetski partner Srbije. 

Volodimir Zelenski
Novice Zelenski na preizkušnji. Kaj skriva nov načrt?
Volodimir Zelenski
Novice Zelenski: Pripravljen sem na volitve
Vladimir Putin Vojna v Ukrajini Ursula von der Leyen Aleksandar Vučić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.