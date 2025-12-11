Von der Leyen ustavila Vučića: Počakaj, da se umaknemo od kamer #video

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek pogovora med srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, za katerega nihče ni hotel, da bi prišel v javnost.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je sinoči v Bruslju sestal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Preden sta skupaj s predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo stopila pred fotografe, je Vučić von der Leyen povedal, da je "pravkar prejel sporočilo iz Moskve". Von der Leyen ga je hitro ustavila in dejala, naj počaka, da se umaknejo od kamer.

A njun dialog ni ostal neopažen, kamere so ga posnele in hitro je pritegnil pozornost javnosti. Za zdaj ni znano, na kaj konkretno se nanaša sporočilo Vučiću iz Moskve.

Neugoden trenutek so kamere ujele ravno v času napetih odnosov med Rusijo in Evropsko unijo, ki v mirovna pogajanja o končanju vojne v Ukrajini ni vključena v tolikšni meri, kot bi si sama želela. Vse pogostejše so tudi kritike Bruslja zaradi dejanj Srbije, ki niso v skladu s skupno zunanjo politiko EU. Ni skrivnost, da sta Vučić in ruski predsednik Vladimir Putin v dobrih odnosih. Srbija je ena izmed redkih držav, ki od začetka vojne v Ukrajini ni uvedla sankcij proti Moskvi, prav tako Rusija ostaja pomemben energetski partner Srbije.