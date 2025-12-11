Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
11. 12. 2025,
7.08

Osveženo pred

11 minut

Vojna v Ukrajini

ZDA naj bi prejele ukrajinski predlog mirovnega načrta

Na. R.

Volodimir Zelenski | Televizija CNN je medtem poročala, da je Kijev Washingtonu posredoval predlog mirovnega načrta, ki so ga pripravili po posvetovanjih z evropskimi voditelji.

Televizija CNN je medtem poročala, da je Kijev Washingtonu posredoval predlog mirovnega načrta, ki so ga pripravili po posvetovanjih z evropskimi voditelji.

Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je v sredo dejal, da mora biti ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski realističen glede vojne z Rusijo. Ob tem se je spraševal, kdaj bodo v Ukrajini izvedli volitve, poroča televizija CBS. Kijev naj bi medtem Washingtonu posredoval predlog mirovnega načrta, ki so ga oblikovali po posvetovanjih z evropskimi voditelji.

Poudarki dneva:

V zadnjih dneh je Trump pritiskal na Zelenskega, naj sprejme ameriški mirovni načrt za konec vojne, ki za Ukrajino predvideva izgubo ozemlja. "Mislim, da mora biti realističen. Sprašujem se, koliko časa bo trajalo, da bodo imeli volitve," je v Beli hiši dejal Trump.

Dodal je, da se je o Ukrajini po telefonu pogovarjal z voditelji Francije, Nemčije in Združenega kraljestva in da so si izmenjali "precej ostre besede". "Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Čakamo na odgovore, preden nadaljujemo," je še povedal.

Ob tem je namignil, da so evropski voditelji ZDA povabili, naj se ta konec tedna udeležijo sestanka v Evropi. "Želijo, da se udeležimo sestanka v Evropi konec tedna. Odločili se bomo glede na to, s čim se bodo vrnili," je dejal in dodal, da "nočejo zapravljati časa".

Neimenovan ukrajinski uradnik je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da predlog "upošteva vizijo Ukrajine" in da vsebuje "ustrezne rešitve problematičnih vprašanj". Dodal je, da podrobnosti ne bodo razkrili, dokler ne prejmejo odziva ameriške strani.

