V družbi Mahle v Šempetru pri Gorici danes poteka stavka, saj sindikat z vodstvom družbe kljub intenzivnim pogajanjem za zdaj ni uspel doseči dogovora. Kot je za STA davi potrdil predsednik sindikata Skei v družbi Dejan Sirk, se pogajanja sicer nadaljujejo.

Najtrši oreh ostaja selitev dela proizvodnje v Bosno in Hercegovino (BiH). Zaposleni namreč od vodstva zahtevajo zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v omenjeno državo, prekinitev izvajanja programa presežnih delavcev ter ohranitev ustreznega števila zaposlenih in znanja v enoti v Šempetru pri Gorici.

Družba Mahle, ki v sodelovanju s tujimi industrijskimi proizvajalci razvija in proizvaja mehatronske izdelke, je bila ustanovljena leta 1960. Sodi med največje slovenske izvoznike in največje zaposlovalce v regiji. Leta 2014 je po prodaji takratne Letrike postala del nemške skupine Mahle. Sedež ima v Šempetru pri Gorici, proizvodne prostore pa še v Bovcu in Komnu.

Prihodnje leto namerava zaradi selitve dela proizvodnje v BiH ukiniti 270 delovnih mest, kar vodstvo utemeljuje s šibkim povpraševanjem v Evropi. Selitev je bila prvotno napovedana za letos, a so jo v sindikatu uspeli zamakniti v prihodnje leto.