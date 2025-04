Po prvi zavrnitvi predlogov uprave nove sistemizacije delovnih mest v šempeterski družbi Mahle zdaj med vodstvom in svetom delavcev poteka nov krog pogajanj. Predsednik konference Sindikata kovinske in elektro industrije (Skei) Slovenije v Mahleju Dejan Sirk je tokratna pogajanja ocenil za uspešnejša.

Kot je povedal Sirk, si v svetu delavcev in sindikatu še vedno prizadevajo za zamik selitve proizvodnega programa alternatorjev, hkrati pa tudi za zmanjšanje števila odpuščenih delavcev.

Vodstvo Mahleja je sicer sprva napovedalo, da bo brez službe ostalo 610 zaposlenih, v svetu delavcev pa verjamejo, da mora biti ta številka manjša že zato, ker jih je precej odšlo že samih.

Po intenzivnih pogovorih sledijo formalnosti

Svet delavcev je prvi predlog nove sistemizacije zavrnil, a je takoj zatem vodstvu družbe ponudil odprtje drugega kroga pogajanj, s čimer se je to strinjalo. "Ta krog se zdaj končuje. Bil je precej bolj intenziven, a hkrati nam je uspelo zbližati poglede," je dejal Sirk. Po njegovih besedah je zdaj ključno to, da dogovorjene stvari formalno zapišejo. Želijo si, da do selitve ne bi prišlo pred letom 2026.

Kot je za STA še potrdil Sirk, bodo odpuščanja presežnih delavcev skladna z dogovorjenimi spremembami. "Če bo sprejet zamik selitve, bodo tudi odpuščanja sledila zamiku. Zamik selitve pa ne vpliva na vpeljavo vitkejše organizacije, zato se iz tega naslova faze odpuščanja ne bodo zamaknile, čeprav do krajšega zamika prihaja že zaradi daljših pogajanj," je še dodal.

Podjetje Mahle Electric Drives Slovenija ima sedež v Šempetru pri Gorici, poslovne prostore pa ima še v Ljubljani, Mariboru, Bovcu in Komnu. Družba je bila kot Iskra Avtoelektrika ustanovljena leta 1960 in po podatkih s spletne strani trenutno zaposluje skoraj dva tisoč ljudi, zaradi česar spada med največje slovenske izvoznike in zaposlovalce v regiji. V družbi, ki je leta 2014 po prodaji takratne Letrike postala del nemške skupine Mahle, v sodelovanju s svetovnimi industrijskimi proizvajalci razvijajo in proizvajajo mehatronske izdelke.