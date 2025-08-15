Samo eden bo leta 2025 ustvaril milijonarje

Tri kriptovalute se borijo za prvo mesto v letu 2025 — DOGE, FLOKI in XYZVerse. Vsaka je pritegnila pozornost trgovcev in obljublja življenjsko spreminjajoče donose. Toda za vso to medijsko pozornostjo bo izstopala le ena, ko se bo prah polegel. Odgovor ni tako preprost, kot se zdi, in razlog za to bo mnoge presenetil.

Povpraševanje po $XYZ raste, saj njegova tržna kapitalizacija dosega mejnik 15 milijonov USD

XYZVerse ($XYZ), ki je bil nedavno prepoznan kot Najboljši NOVI meme projekt, priteguje veliko pozornosti zaradi svoje izjemne ideje. Gre za prvo meme kriptovaluto, ki združuje navdušenje nad športom in inovacije spletne tehnologije web3.

Za razliko od tipičnih meme kovancev XYZVerse ponuja resnično uporabnost in jasen načrt za dolgoročni razvoj. Načrtuje lansiranje igrificiranih produktov ter partnerstva z velikimi športnimi ekipami in platformami.

Omeniti velja, da je XYZVerse enega izmed ciljev dosegel pred rokom, saj je sklenil partnerstvo z bookmaker.XYZ, prvo v celoti na verigi (on-chain) decentralizirano stavnico in igralnico. Kot dodatek imetniki žetonov $XYZ prejmejo ekskluzivne ugodnosti pri svoji prvi stavi.

Dinamika cen in načrti za kotacijo

Med predprodajno fazo je žeton $XYZ beležil stabilno rast. Od lansiranja se je cena povečala z 0,0001 USD na 0,005 USD, naslednja faza pa bo ceno potisnila na 0,01 USD. Končna predprodajna cena je 0,02 USD, nato pa bo žeton kotiran na večjih centraliziranih in decentraliziranih borzah.

Predvidena kotacijska cena 0,10 USD bi lahko zgodnjim vlagateljem prinesla do 1000-kratne donose, če bo projekt dosegel potrebno tržno kapitalizacijo.

Do zdaj je bilo zbranih več kot 15 milijonov USD, predprodaja pa se bliža naslednjemu pomembnemu mejnemu kamnu — 20 milijonov USD. Hiter napredek nakazuje močno povpraševanje tako malih kot institucionalnih vlagateljev.

Zmagovalci so nagrajeni

V XYZVerse ima skupnost glavno besedo. Aktivni sodelavci so nagrajeni z airdropi žetonov XYZ za svojo predanost. To je igra, kjer največji navdušenci dosežejo največje nagrade.

Pot do zmage

S trdno tokenomiko, strateškimi kotacijami na CEX in DEX ter rednim uničevanjem žetonov je $XYZ ustvarjen za zmagovalni pohod. Vsaka poteza je zasnovana tako, da ga potisne naprej, okrepi njegovo ceno in združi skupnost vernikov, ki verjamejo, da je to začetek nečesa legendarnega.

Much Wow Money: Dogecoin se vrača v kripto pomlad

Dogecoin se je leta 2013 začel kot interna šala med programerjema Billyjem Marcusom in Jacksonom Palmerjem. Na logotip sta prilepila meme Shiba Inu in nastavila pravilo, da se vsakih 60 sekund izdela 10.000 novih kovancev, zato pomanjkanje ni bilo cilj. Kar je sledilo, je presenetilo trg. Leta 2021 je množica spletnih oboževalcev, podprta s tviti Elona Muska, potisnila “memecoin” med prvih deset po vrednosti, ki je presegla 50 milijard USD. Vzpon je dokazal, da humor, skupnost in pravi čas lahko premaknejo pravi denar.

Danes DOGE še vedno deluje na preprostem in varnem omrežju, temelječem na proof-of-work, pri čemer so provizije nizke, prenosi pa hitri. Neskončna zaloga je dobra za napitnine, dobrodelne akcije in manjša plačila, čeprav lahko omejuje dolgoročno rast cene. V novem tržnem vzponu se meme kovanci znova segrevajo, a večina hitro izgine. DOGE izstopa z desetletno zgodovino, globoko likvidnostjo in potencialno uporabo v Muskovi sanjski super-aplikaciji X. Če se vrne hype, bi lahko ta stari pes spet pritegnil pozornost.

Od mladiča do zvezde: kako Floki laja glasneje v tem tržnem ciklu

Junija 2021 je Elon Musk v šali rekel, da bo svojega novega Shiba Inu poimenoval “Floki”. Graditelji so tvit slišali in kmalu zatem zagnali Floki Inu. Kovanec je ohranil zabavnega pasjega duha, a dodal resno delo. Ekipa financira šole v Laosu, Nigeriji in drugod. Upravljajo tudi Valhalla, igro “play-to-earn” z ljubkimi NFT junaki, ter FlokiFi, preprost način za zaslužek ali posojanje kovancev. Dogovor z NOWPayments in predplačniško kartico Floki omogoča oboževalcem porabo FLOKI za kavo, lete ali darila.

Številni meme kovanci se zanašajo le na hype. Floki poskuša širši načrt, zato se njegova cena premika tako ob šalah kot novicah. Ko se trg znova segreva, kovanci, ki združujejo zabavo in uporabnost, vodijo rast — glejte, kako sta SHIB in BONK zrasla po dodajanju iger in trgovin. Floki se nahaja v istem pasu, a začne z manjšo vrednostjo, zato ga lahko vsako novo povpraševanje hitreje premakne. Če bo ekipa dostavila več nivojev igre in uvedla nove kartice, bi FLOKI lahko v tem ciklu najbolj mahala z repom.

Zaključek

DOGE in FLOKI imata potencial, a XYZVerse (XYZ) izstopa s svojo edinstveno športno-meme fuzijo, ki cilja na znatno rast in vpliv skupnosti med bikovskim trgom.

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.