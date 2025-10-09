Tri nove kriptovalute, ki bi lahko postale naslednji Dogecoin ali Solana

V svetu kriptovalut se zgodbe o uspehu pogosto začnejo tam, kjer jih večina sprva sploh ne opazi. Tudi Solana in Dogecoin sta bila nekoč samo pogumna poskusa – eden s tehnično vizijo o hitrejšem in cenejšem blockchainu, drugi kot preprosta šala, ki je prerasla v svetovni fenomen. Danes imata oba milijonske skupnosti in mesto med največjimi kriptovalutami na svetu.

Foto: Clickout Media



Zdaj se podobna energija in pričakovanje oblikujeta okoli treh novih projektov, ki jih kriptoskupnost vse pogosteje omenja kot naslednje velike zgodbe – Bitcoin Hyper, Pepenode in Snorter. Ti projekti ne prinašajo le zanimivih idej, temveč združujejo ključne elemente, ki so zaznamovali prejšnje uspehe: močno in aktivno skupnost, prepoznavno identiteto ter vizijo, ki sega dlje od kratkoročnih trendov.

Čeprav so še v zgodnji fazi razvoja, že zdaj kažejo, da bi lahko postali naslednji Dogecoin ali Solana svoje generacije. Njihov zagon, pristnost in sposobnost povezovanja z vlagatelji ustvarjajo občutek, da se lahko ponovi zgodba, ki smo ji bili priča že večkrat – da prav iz teh na videz majhnih začetkov zrastejo veliki igralci.

V nadaljevanju si podrobneje oglejmo, kaj vsak od njih prinaša, kako se razvija njihova skupnost in zakaj mnogi vlagatelji verjamejo, da imajo potencial, da postanejo novi simboli rasti v letu 2025.

Bitcoin Hyper: ko bitcoin dobi krila

Predstavljajte si bitcoin, ki ni več omejen z dolgimi potrditvenimi časi in visokimi provizijami. Bitcoin, ki ohrani svojo legendarno varnost, a pridobi agilnost moderne tehnologije blockchaina. To ni znanstvena fantastika – to je vizija Bitcoin Hyper.

Foto: Clickout Media

Bitcoin Hyper deluje kot rešitev Layer-2, grajena nad najzanesljivejšo mrežo blockchaina na svetu. Z integracijo Solana Virtual Machine odpira vrata hitrim pametnim pogodbam, medtem ko most (bridge) uporabnikom omogoča brezhibno premeščanje BTC na to plast. Rezultat? Bliskovito hitre transakcije z minimalnimi pristojbinami.

Toda prava vrednost ni le v hitrosti. Bitcoin Hyper želi preobraziti bitcoin iz pasivnega skladišča vrednosti v aktivno platformo za:

decentralizirane finance (DeFi),

ekosisteme NFT,

kompleksne decentralizirane aplikacije.

Številke govorijo

S predprodajo, ki je že presegla 22 milijonov evrov, projekt dokazuje, da ne gre le za lepe besede. Za temi številkami stojijo vlagatelji, ki verjamejo v vizijo.

PepeNode – rudarjenje kovancev kot igra

Časi, ko si lahko z računalnikom v dnevni sobi rudaril bitcoin, so že dolgo mimo. Danes je tradicionalno kriptorudarjenje postalo domena industrijskih gigantov – strojna oprema za tisoče evrov, astronomski računi za elektriko, zahtevno hlajenje. Za običajnega uporabnika? Nedosegljivo.

Pepenode pa prevrača pravila igre. Zamislite si: odprete brskalnik ali aplikacijo in začnete "rudariti" brez hrupnih ventilatorjev, brez vročih grafičnih kartic, brez stroškov. Gradite virtualne node-e, jih povezujete v digitalne strežne sobe in generirate nagrade. Vse se zgodi v digitalnem svetu, kjer je edina omejitev vaša strategija.

Foto: Clickout Media

To ni le tehnična inovacija, je preoblikovanje celotnega koncepta:

dostopnost: sodeluje lahko vsak z internetno povezavo,

gamifikacija: rudarjenje postane strateška igra, ne tehnični maraton,

demokratizacija: ni več potrebe po dragih investicijah v opremo.

S 1,7 milijona evrov zbranih sredstev v predprodaji projekt dokazuje, da se vizija uresničuje. Skupnost verjame, da lahko rudarjenje postane dostopno vsakomur. Številke kažejo več kot navdušenje – kažejo zaupanje v prelomnico.

Snorter: trgovalni bot v telegramu z žetonom

Snorter želi združiti svet kovancev meme z dejansko uporabno funkcionalnostjo – gre za trgovalnega bota, ki deluje neposredno v aplikaciji Telegram.

Namesto preklapljanja med različnimi platformami Snorter omogoča izvajanje naročil "snipe", kopiranje trgovalnih premikov, upravljanje omejenih nalog in celo odkrivanje novih kovancev meme – vse to znotraj preprostega klepetalnega vmesnika.

Foto: Clickout Media

Projekt je v zadnjih dneh pred uradnim zaključkom predprodaje zbral že več kot štiri milijone evrov, kar potrjuje močno zanimanje skupnosti.

Cena žetona SNORT je trenutno okoli 0,107 evra, vendar se pričakuje, da se bo po lansiranju in začetku uporabe bota postopoma zvišala. Če bo Snorter zmožen združiti tehnično dovršenost in brezhibno uporabniško izkušnjo, lahko hitro pridobi širok krog uporabnikov, ki si želijo preprosto orodje vse v enem – hitro, učinkovito in brez zapletenih vmesnikov.

Za konec: sanje ali realnost?

Ali lahko ti projekti res postanejo naslednji Dogecoin ali Solana? Odgovor ni preprost. Vsak od njih ima svoje adute – vizijo, podporo skupnosti, tehnologijo in zgodbo, ki pritegne. Toda neuspeh je vedno blizu: mostovi se lahko izkažejo za ranljive, inflacija lahko oslabi vrednost, pomanjkanje uporabnosti pa hitro ugasne zanimanje vlagateljev.

Naročnik oglasnega sporočila je Clickout Media.