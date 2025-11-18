Nemčija ima dovolj: mož zloglasne "kriptokraljice" je v velikih težavah

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ruja Ignatova OneCoin, Bjorn Strehl | Zabava iz časov, ko je bil OneCoin po vsem svetu na vrhuncu priljubljenosti. Björn Strehl stoji na sredini (v beli srajci), pred njim je Ruja Ignatova (v modri obleki), desno (v črni srajci) je Sebastian Greenwood, soustanovitelj piramidne sheme OneCoin, ki v ZDA trenutno prestaja 20-letno zaporno kazen.  | Foto Posnetek zaslona

Zabava iz časov, ko je bil OneCoin po vsem svetu na vrhuncu priljubljenosti. Björn Strehl stoji na sredini (v beli srajci), pred njim je Ruja Ignatova (v modri obleki), desno (v črni srajci) je Sebastian Greenwood, soustanovitelj piramidne sheme OneCoin, ki v ZDA trenutno prestaja 20-letno zaporno kazen. 

Foto: Posnetek zaslona

V Nemčiji se bo še pred koncem leta začelo sojenje odvetniku Björnu Strehlu, možu trenutno najbolj iskane ženske na svetu, samoklicane "kriptokraljice" Ruje Ignatove, nekdanje vodje zloglasne piramidne sheme OneCoin. Strehl, ki sicer ni bil javno izpostavljen član piramidne sheme, v kateri je bilo oškodovanih tudi več kot deset tisoč Slovencev, je osumljen, da je prek slamnatega podjetja v Hong Kongu opral večjo količino denarja.

Primer Björna Strehla bo po navedbah medija Neue Rottweiler Zeitung obravnavan na okrožnem sodišču v Darmstadtu, so za lokalni časnik potrdili na sodišču.

Nemške oblasti so Strehla kazensko ovadile že leta 2023. Očitajo mu, da je prek slamnatega podjetja v Hong Kongu opral 7,69 milijona evrov. Ali je bil denar povezan s piramidno shemo OneCoin, še ni potrjeno, je pa zelo verjetno.

Björn Strehl ni bil eden od vidnih članov oziroma promotorjev piramidne sheme OneCoin, pravzaprav ni znano, ali je bil sploh včlanjen v piramidno shemo. Na javnih dogodkih, namenjenih promociji OneCoina, se praviloma ni pojavljal. Z Rujo Ignatovo, glavno ideologinjo piramidne sheme, imata otroka, ki je bil rojen leta 2016. | Foto: Posnetek zaslona Björn Strehl ni bil eden od vidnih članov oziroma promotorjev piramidne sheme OneCoin, pravzaprav ni znano, ali je bil sploh včlanjen v piramidno shemo. Na javnih dogodkih, namenjenih promociji OneCoina, se praviloma ni pojavljal. Z Rujo Ignatovo, glavno ideologinjo piramidne sheme, imata otroka, ki je bil rojen leta 2016. Foto: Posnetek zaslona

Čeprav nemški odvetnik v času, ko je bila piramidna shema OneCoin na vrhuncu  – med letoma 2015 in 2017 –, ni bil eden od prepoznavnih vodilnih članov ogromne goljufije, ki so ljudi po vsem svetu prepričevali, da bodo z naložbo v neobstoječo kriptovaluto postali milijonarji, naj bi kljub temu močno profitiral zaradi dejstva, da je niti piramidne sheme vlekla njegova žena Ruja Ignatova.

V Nemčiji sta v kratkem času zeleno luč dobila kar dva postopka, neposredno oziroma posredno povezana z vodstvom piramidne sheme OneCoin. Nemško tožilstvo je, da bi preprečilo zastaranje primera, pred dvema mesecema namreč končno vložilo tudi uradno obtožnico zoper Rujo Ignatovo.

Najbolj iskana ženska na svetu

Ruja Ignatova je neznano kam izginila oktobra 2017, takrat pa se je piramidna shema OneCoin tudi začela sesuvati. Združene države Amerike so obtožnico zoper Ignatovo vložile v začetku leta 2019, ameriški preiskovali urad FBI pa jo je leta 2022 uvrstil na seznam desetih najbolj iskalnih ubežnikov na svetu, na katerem je kot edina ženska še danes. Z mednarodno tiralico jo išče tudi Interpol. 

Ruja Ignatova je neznano kam izginila jeseni 2017. Promotorji OneCoina so njeno odsotnost upravičevali na vse mogoče načine: da se je umaknila, ker bo rodila otroka (ki ga je sicer že konec leta 2016), ker bo podjetje vodila iz ozadja, ker je tarča groženj, ker je že dosegla svojo vizijo, da se v resnici sploh ni umaknila, temveč še naprej vodi podjetje. Enotne razlage za njeno odsotnost ni bilo. | Foto: FBI Ruja Ignatova je neznano kam izginila jeseni 2017. Promotorji OneCoina so njeno odsotnost upravičevali na vse mogoče načine: da se je umaknila, ker bo rodila otroka (ki ga je sicer že konec leta 2016), ker bo podjetje vodila iz ozadja, ker je tarča groženj, ker je že dosegla svojo vizijo, da se v resnici sploh ni umaknila, temveč še naprej vodi podjetje. Enotne razlage za njeno odsotnost ni bilo. Foto: FBI

OneCoin je žrtvam po vsem svetu povzročil za od tri do štiri milijarde evrov izgub. Samo v Sloveniji je obljubam lokalnih promotorjev OneCoina nasedlo od 10 tisoč do 15 tisoč ljudi. 

Roka pravice Ruje Ignatove še ni dosegla, nekatere druge piramidaše pa že

Ruja Ignatova je še na begu – nekatere teorije dopuščajo tudi možnost, da je že mrtva oziroma morda celo umorjena –, nekatere glavne obraze piramidne sheme OneCoin pa je že dosegla roka pravice. Najbolj odmeven je najverjetneje primer Sebastiana Greenwooda, soustanovitelja OneCoina in serijskega piramidaša, ki v ZDA trenutno prestaja kar 20-letno zaporno kazen.

Sebastian Greenwood je leta 2011, torej več let pred OneCoinom, v hali Tivoli v Ljubljani predstavljal piramidno shemo, ki je bila zamaskirana v družbeno omrežje z imenom SiteTalk. Privrženci SiteTalka so takrat napovedovali, da bo s trga izrinil Facebook. | Foto: Sebastian Greenwood je leta 2011, torej več let pred OneCoinom, v hali Tivoli v Ljubljani predstavljal piramidno shemo, ki je bila zamaskirana v družbeno omrežje z imenom SiteTalk. Privrženci SiteTalka so takrat napovedovali, da bo s trga izrinil Facebook.

V zaporu je pet let preživel brat Ruje Ignatove, na prostost je bil izpuščen leta 2024, petletno zaporno kazen pa v Nemčiji trenutno prestaja tudi Frank Ricketts, eden od vodilnih evropskih promotorjev OneCoina, ki je goljufijo leta 2016 tudi osebno promoviral na dogodku na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Rickettsu je tožilstvo očitalo, da je prek piramidne sheme za različne akterje opral kar 320 milijonov evrov.

Najuspešnejša promotorja sta umrla

V letih 2021 in 2024 sta medtem umrla Finca Juha Parhiala in Kari Wahlroos, nekdaj največja zaslužkarja v piramidni shemi OneCoin. Wahlroos, na primer, je na vrhuncu priljubljenosti OneCoina kot človek, ki je imel v hierarhiji piramidne sheme enega od najvišjih položajev, vsako uro zaslužil kar tri tisoč evrov, v njegove žepe pa naj bi se skupno steklo skoraj 30 milijonov evrov.

Kljub temu ni imel dovolj, saj so ga leta 2019 ujeli, kako je člane za novo piramidno shemo celo osebno novačil tudi v Murski Soboti

pranje denarja kriptovalute OneCoin Nemčija prevara Ruja Ignatova
