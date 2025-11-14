Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
14. 11. 2025,
20.44

Osveženo pred

40 minut

zastrupitev družina Nemčija Turčija Istanbul

Petek, 14. 11. 2025, 20.44

40 minut

Zaradi zastrupitve s hrano umrla mati in njena dva otroka, oče se še bori

Avtorji:
Sa. B., STA

Ulična hrana, Istanbul, Turčija | Članom družine naj bi postalo slabo kmalu po tem, ko so jedli ulično hrano in v restavraciji. | Foto Shutterstock

Članom družine naj bi postalo slabo kmalu po tem, ko so jedli ulično hrano in v restavraciji.

Foto: Shutterstock

Turške oblasti so danes prijele štiri osumljence v Istanbulu, potem ko so v tem največjem turškem mestu zaradi domnevne zastrupitve s hrano umrli trije člani nemške družine turškega porekla. Po poročanju medijev so se zastrupili s hrano v priljubljeni turistični soseski Ortaköy ob Bosporju, poročajo tuje tiskovne agencije.

Članom štiričlanske družine iz Hamburga, ki so bili od sobote na počitnicah v Istanbulu, naj bi postalo slabo v sredo, kmalu po tem, ko so v soseski Ortaköy jedli ulično hrano in v restavraciji. Po navedbah lokalnih medijev so pri uličnih prodajalcih med drugim jedli školjke, drugo hrano pa v restavraciji, nakar jim je postalo slabo.

Oče se še vedno bori za življenje

Predstavnik lokalnih zdravstvenih oblasti Abdulah Emre Guner je v četrtek na omrežju X sporočil, da so zaradi suma zastrupitve s hrano družino takoj odpeljali v bolnišnico, kjer sta najprej umrla oba otroka – šestletni fantek in triletna deklica. Kmalu zatem je umrla še njuna mama. Oče se medtem po poročanju lokalnih medijev na intenzivni negi še vedno bori za življenje.

Turški pravosodni minister Yilmaz Tunc je danes na omrežju X sporočil, da so prijeli štiri osumljence, ki so delali v gostinskih obratih, kjer je družina jedla, preden je zbolela. Obrate so zaprli in sprožili preiskavo. Vzrok smrti namreč še ni jasen, saj še niso potrdili, ali jo je dejansko povzročila zaužita hrana, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prijeti so osumljeni uboja iz malomarnosti.

Svojci so po končani obdukciji danes že prevzeli trupla matere in dveh otrok, je poročala turška tiskovna agencija Anadolu. V soboto jih bodo pokopali v Turčiji.

