Tragična smrt: italijanska podjetnica umrla po estetskem posegu v Turčiji

Petdesetletna podjetnica Milena Mancini, ki je v Turčiji prestala estetsko operacijo, je umrla po dvajsetih dneh na intenzivni negi v bolnišnici v Istanbulu. Neuradno naj bi med liposukcijo utrpela nenamerno poškodbo trebuha.

Milena Mancini je bila nepremičninska posrednica in hči industrialca Alvara Mancinija, enega od ustanoviteljev in direktorjev podjetja Indexa SpA, specializiranega za industrijsko vzdrževanje in storitve.

Za liposukcijo v Istanbulu si je izbrala zasebno kliniko, med operacijo pa naj bi imela zaplete, zaradi česar so jo hospitalizirali na intenzivni negi, je poročal Sky Italia.

Turchia, imprenditrice Milena Mancini muore dopo #liposuzione a Istanbul https://t.co/Zxzd5n3GCG — Sky tg24 (@SkyTG24) October 20, 2025

"Med posegom je imela zaplete in zdi se, da se je na tej kliniki okužila. Posledice so bile očitno nepopravljive," je za omenjeni medij povedal Milenin stric Luigi Di Palma, šokiran nad njeno smrtjo. Dodal je, da za poseg Mancinijeve v Turčiji ni vedel nihče od družinskih članov.

Milena Mancini Foto: Facebook/Milena Mancini