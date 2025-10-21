Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
21. 10. 2025,
9.26

Osveženo pred

4 minute

estetski posegi ženska bolnišnica zapleti liposukcija Istanbul Turčija operacija

Torek, 21. 10. 2025, 9.26

4 minute

Tragična smrt: italijanska podjetnica umrla po estetskem posegu v Turčiji

Avtor:
Na. R.

Istanbul | Za njen izlet v Turčijo naj ne bi vedel nihče.

Za njen izlet v Turčijo naj ne bi vedel nihče.

Foto: STA

Petdesetletna podjetnica Milena Mancini, ki je v Turčiji prestala estetsko operacijo, je umrla po dvajsetih dneh na intenzivni negi v bolnišnici v Istanbulu. Neuradno naj bi med liposukcijo utrpela nenamerno poškodbo trebuha.

Milena Mancini je bila nepremičninska posrednica in hči industrialca Alvara Mancinija, enega od ustanoviteljev in direktorjev podjetja Indexa SpA, specializiranega za industrijsko vzdrževanje in storitve.

Za liposukcijo v Istanbulu si je izbrala zasebno kliniko, med operacijo pa naj bi imela zaplete, zaradi česar so jo hospitalizirali na intenzivni negi, je poročal Sky Italia.

"Med posegom je imela zaplete in zdi se, da se je na tej kliniki okužila. Posledice so bile očitno nepopravljive," je za omenjeni medij povedal Milenin stric Luigi Di Palma, šokiran nad njeno smrtjo. Dodal je, da za poseg Mancinijeve v Turčiji ni vedel nihče od družinskih članov.

Milena Mancini

estetski posegi ženska bolnišnica zapleti liposukcija Istanbul Turčija operacija
