Dobrota je sirota: junak plaže Bondi potrebuje več operacij

Ahmed Al Ahmed velja za junaka plaže Bondi. Razorožil je enega od dveh napadalcev in preprečil še več smrti. Al Ahmed je bil med svojim pogumnim dejanjem večkrat ustreljen in se zdravi v bolnišnici, poroča Focus.

Ahmed Al Ahmed je enega od dveh napadalcev na plaži Bondi razorožil, nato pa ga je ustrelil drugi napadalec. Al Ahmed se trenutno zdravi v bolnišnici St. George, kjer ga je obiskal Chris Minns, premier avstralske zvezne države Novi Južni Wales.

Minns je objavil fotografijo srečanja in zapisal: "Ahmed je junak dneva. Sinoči je s svojim neverjetnim pogumom nedvomno rešil nešteto življenj, ko je razorožil terorista, pri čemer je sam ogromno tvegal. V čast mi je bilo preživeti čas z njim."

Tudi Ahmedovi starši so pohvalili sina, ki sicer vodi trgovino s sadjem in zelenjavo ter ima dva otroka.

Prva operacija za njim

Al Ahmedov bratranec Jozay Alkanj je v ponedeljek za Reuters povedal, da bo junak s plaže Bondi potreboval več operacij: "Prvo operacijo je že imel, prestati pa bo moral še dve ali tri, odvisno od odločitve zdravnika."

Glede na objave na družbenih omrežjih je bil 43-letni Ahmed Al Ahmed mimoidoči, ki se je skril za parkiranimi avtomobili, preden se je od zadaj pognal na strelca, zgrabil njegovo puško in ga podrl na tla. Al Ahmeda je napadalec ustrelil v roko in dlan. Alkanj po obisku bratranca ni mogel razkriti dodatnih podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju.

Avstralska policija je v ponedeljek sporočila, da sta 50-letni oče in njegov 24-letni sin v nedeljo popoldne izvedla napad na judovsko praznovanje hanuke na plaži Bondi v Sidneyju, pri čemer je bilo ubitih najmanj 16 ljudi.