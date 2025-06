Nove podrobnosti tragedije v Gradcu: učencem uspelo preprečiti še večji pokol

Preiskovalci so teden dni po strašni tragediji, ki jo je pretekli torek na graški srednji šoli zagrešil 21-letni Arthur A. in v kateri je ubil deset oseb ter na koncu sodil še sebi, dosegli nove zaključke. Avstrijska policija je predstavila nove ugotovitve, ki še natančneje pojasnjujejo hladnokrvno načrtovan strelski pohod, ki pa bi se lahko končal še veliko huje. Nekaj dni pred strelskim pohodom so namreč na šoli izvedli tudi preventivno vajo v primeru strelskih napadov.

Kot je v torek na novinarski konferenci pojasnila avstrijska policija, je Arthur A. med svojim sedemminutnim streljanjem na graški srednji šoli izstrelil skupno 51 strelov – zadnji je bil usodni strel v glavo, s katerim se je ubil. Strelec je po poročanju avstrijskih medijev s seboj nosil tudi ogromen arzenal orožja: s seboj je imel 110 nabojev – 93 za pištolo Glock in 17 za puško, je poročal Kronen Zeitung.

Bil je aktiven na 30 profilih na družbenih omrežjih

Čeprav so sprva poročali, da je strelec tako rekoč ni imel digitalnega odtisa in tudi ni javno objavljal svojih fotografij, pa so po tednu dni in preiskavah ugotovili drugače. Skupno naj bi bil 21-letnik med letoma 2019 in 2025 aktiven na 30 profilih na družbenih omrežjih, je razkrila policija. Račune trenutno natančno preiskujejo preiskovalci. Kot je pokazala preiskava, je nekdanji učenec kazal tudi skrb vzbujajoče zanimanje za poboje v šolah. Kljub brutalnemu strelskemu pohodu pa storilec ni nosil strelskih očal, temveč le očala z dioptrijo. Policija pa še naprej o samem motivu nima na voljo nobenih nadaljnjih informacij.

Šola je nekaj dni prej izvedla vajo

Da ni bilo število žrtev še večje, je očitno tudi posledica naključja, saj je le nekaj dni pred tem v gimnaziji BORG Dreierschützengasse potekala t. i. amok vaja oziroma vaja v primeru strelskih dogodkov, v katerih eden ali več storilcev brezciljno ali sistematično z orožjem, drugimi nevarnimi predmeti ali sredstvi ubijejo ali poškodujejo eno ali več oseb.

Kot so pojasnili tudi na policiji, so učenci in učitelji tudi zaradi te vaje natančno vedeli, kaj storiti – v prvih nekaj sekundah so ukrepali z bistroumnostjo in disciplino. Prav to je mnogim omogočilo, da so se pravočasno zabarikadirali ali prišli na varno.

