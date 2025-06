Štajerec iz Lipnice obupano roti javnost: Nisem strelec iz Gradca

Ko se je po pokolu na gimnaziji v Gradcu začelo ugibati o storilcu Arthurju A., je po spletu zaokrožila tudi fotografija Arturja iz Lipnice na avstrijskem Štajerskem. Ker ima (skoraj) enako ime kot pravi storilec in ker se tudi njegov priimek armenskega izvora začenja na A, so bili številni uporabniki družbenih omrežij prepričani, da je on storilec. Njegova družina je zato tudi začela prejemati grožnje s smrtjo.

Nekaj ur po krvavem masakru sta v medije pricurljala ime in začetnica priimka strelca iz Gradca: nekateri mediji so pisali Arthur A. (kar je verjetno pravilno), drugi Artur A. Uporabniki družbenih omrežij so našli fotografijo nekega Arturja iz Lipnice, na kateri je skupaj s svojo mamo. Zmotno so mislili, da je to strelec iz Gradca. Pozneje je njegovo fotografijo objavila tudi neka televizija.

Na Arturja iz Lipnice se osuje plaz groženj

Zaradi tega so se na 22-letnega Arturja A. iz Lipnice, ki ima tudi armenski priimek, in njegovo mamo usule žaljivke in tudi grožnje s smrtjo. Nesrečni Artur iz Lipnice se je zato obrnil na javnost s svojim videoposnetkom.

Skromen digitalni odtis strelca iz Gradca

Čeprav so mediji naprej poročali, da strelec iz Gradca Arthur A. nima digitalnega odtisa – torej da na spletu in družbenih omrežjih ni objavljal svojih misli in svojih fotografij –, se je v medijih potem le pojavila njegovo fotografija. Na eni je skupaj s svojo mačko, druga pa je verjetno "izrezana" iz kakšne skupinske fotografije učencev.

Fotografiji pravega storilca, Arthurja A. iz Kalsdorfa pri Gradcu. Foto: zVg / X

"Prejel sem na tisoče sporočil, mojo mater žalijo. Prejeli smo tudi več groženj s smrtjo. Živimo v strahu," je 22-letnik povedal za Kronen Zeitung. In to kljub dejstvu, da si je pravi storilec, Arthur A. iz Kalsdorfa pri Gradcu, ​​vzel življenje.

"Smo globoko verna družina. Početi kaj takega, ubijati ljudi, nam je tako tuje. Tako zelo me boli, da ljudje zdaj verjamejo, da sem to storil. Žalujem z vsemi, ki so izgubili svoje otroke in ljubljene. Vse to me tako obremenjuje, da se bojim, da se bom zlomil!"

Artur iz Lipnice je končal s ponovnim pozivom: "Nisem napadalec! Prosim, nehajte deliti moje slike!"