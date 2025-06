Pretresljivi posnetki masakra v Gradcu: šolarji prestrašeni čakali v učilnicah #video

V torek dopoldne je na eni izmed srednjih šol v Gradcu odjeknilo streljanje, v katerem je 22-letni storilec, nekdanji učenec šole, ubil devet ljudi in jih še več ranil, sebi pa sodil sam. Po koncu napada so se po spletu začeli pojavljati pretresljivi posnetki šolarjev iz učilnic v času, ko se je na šoli odvijal krvavi napad.

Med žrtvami grozljivega zločina so tako učenci kot učitelji. V bolnišnicah trenutno zdravijo 30 ranjenih. Vsaj štirje od njih so v kritičnem stanju – nekatere žrtve so bile po poročanjih ustreljene v glavo. 22-letnega osumljenca, nekdanjega učenca šole, ki je streljal v dveh učilnicah in pri tem izstrelil od 30 do 40 strelov, naj bi našli mrtvega v enem od stranišč.

Posnetki policijske evakuacije iz šole:

Staršem otrok so pristojne službe že pustile, da pridejo iskat svoje otroke, so poročali očividci, ki so po streljanju posneli tudi prizore zunaj šolskih prostorov in v okolici šole, kjer se je zgodil grozljiv napad.

Posnetki z ulic v Gradcu:

Animacija šole, kjer se je zgodil napad:

