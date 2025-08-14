Bitcoin z novo rekordno vrednostjo

Vrednost kriptovalute bitcoin je danes prvič v svoji zgodovini presegla mejo 124 tisoč ameriških dolarjev (106 tisoč evrov). Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je rast bitcoina posledica ugodne zakonodaje v ZDA.

Bitcoin je v današnjem trgovanju na azijskih borzah za kratek čas presegel vrednost 124.500 dolarjev (106.300 evrov) , nato pa se je njegova vrednost nekoliko znižala, poroča AFP.

Vrednost bitcoina je v zadnjem času močno narasla, kar je posledica sprememb ameriške zakonodaje pod predsednikom Donaldom Trumpom, ki je velik zagovornik sektorja kriptovalut.

Kot je za AFP pojasnil analitik Samer Hasn iz družbe XS.com, je Trump sprejel ukrepe za odpravo omejitev, ki so prej bankam preprečevale poslovanje s podjetji, označenimi kot tvegana. V to kategorijo so bila pogosto uvrščena tudi kriptopodjetja.

Trump bi bil po prepričanju Hasna lahko naklonjen tudi "pospešitvi integracije kriptovalut v nacionalni finančni sistem in odpravi dodatnih omejitev, glede na vse večjo vpletenost njega in njegove družine v tem sektorju".

Bitcoine kupujeta tudi Trump in Musk

Trumpova medijska skupina in proizvajalec električnih vozil v lasti milijarderja Elona Muska Tesla sodita med naraščajoče število podjetij, ki kupujejo ogromne količine bitcoinov, še navaja AFP.

Potem ko se je vrednost bitcoina sredi julija na trgovalni platformi Bitstamp povzpela do 123.236 dolarjev (105.230 evrov), se je v začetku avgusta znižala na približno 112 tisoč dolarjev (95.600 evrov), nato pa se je spet začela zviševati.

Bitcoin je simbolično mejo sto tisoč dolarjev (85.400 evrov) prvič presegel decembra lani in 20. januarja letos, le nekaj ur pred inavguracijo Trumpa, dosegel vrednost 109.241,11 dolarja (93.280 evrov).

Trump bitcoinu v času svojega prvega mandata ni bil naklonjen. V kampanji pred svojim drugim mandatom v Beli hiši pa je obljubljal, da bo v času drugega mandata podpiral kriptovalute.