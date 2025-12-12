Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Trump pravi, da sta se Kambodža in Tajska dogovorili o končanju spopadov

Donald Trump | "Dogovorili so se, da se bodo zvečer prenehali streljati in se vrnili k prvotnemu mirovnemu sporazumu, ki so ga sklenili z mano in z njimi, s pomočjo velikega malezijskega predsednika vlade Anwarja Ibrahima," je dodal Trump. | Foto Reuters

"Dogovorili so se, da se bodo zvečer prenehali streljati in se vrnili k prvotnemu mirovnemu sporazumu, ki so ga sklenili z mano in z njimi, s pomočjo velikega malezijskega predsednika vlade Anwarja Ibrahima," je dodal Trump.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social zatrdil, da sta se Tajska in Kambodža dogovorili o končanju spopadov, ki so ponovno izbruhnili po oktobrskem podpisu mirovnega sporazuma v Kuala Lumpurju, sklenjenega s Trumpovim posredovanjem.

Trump je objavil, da je telefoniral tajskemu premierju Anutinu Charnvirakulu in kamboškemu premierju Hunu Manetu ter imel z njima zelo dober pogovor, po katerem sta se oba strinjala o prenehanju sovražnosti.

"Dogovorili so se, da se bodo zvečer prenehali streljati in se vrnili k prvotnemu mirovnemu sporazumu, ki so ga sklenili z mano in z njimi, s pomočjo velikega malezijskega predsednika vlade Anwarja Ibrahima," je dodal Trump.

Že leta se prepirata okrog meje

Kambodža in Tajska se že leta prepirata okrog meje, ki jo je začrtala francoska kolonialna oblast v začetku 20. stoletja, in se občasno spustita v oborožene spopade.

Od nedelje se vojski obeh držav spopadata vzdolž 820 kilometrov dolge meje. Do zdaj naj bi umrlo okrog 30 ljudi, več sto tisoč pa jih je moralo zapustiti domove, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Z mirovnim sporazumom se je v posredovanje vključil tudi Trump

Trump se je v posredovanje za mir vključil julija in državama zagrozil s carinskimi posledicami, če ne ustavita spopadov. Oktobra je bil potem podpisan mirovni sporazum, ki je eden od osmih, s katerimi se Trump redno hvali.

