Ministrstvo svari slovenske državljane: čim prej zapustite to območje

Tajska je izvedla zračne napade na sosednjo Kambodžo. Obe strani sta pred tem druga drugo okrivili za nove spopade ob meji, v katerih so umrli štirje kamboški civilisti in tajski vojak. V obeh državah so z območij ob meji preventivno evakuirali več deset tisoč ljudi. Več držav državljanom odsvetuje potovanje tako v posamezna območja Tajske kot Kambodže in jih opozarja na morebitno zaostrovanje konflikat. Opozorilo državljanom je izdalo tudi slovensko zunanje ministrstvo.

Kamboške enote so davi v obmejni tajski provinci Ubon Ratchathani streljale na tajske sile, vojska je "prejela poročila, da so bili tajski vojaki napadeni s strelnim orožjem", je poročala AFP. Pri tem je bil en tajski vojak ubit, še osem pa je bilo ranjenih, so po navedbah BBC sporočili iz tajske vojske.

Predstavnik tajskih sil je dodal, da je Tajska zatem uporabila bojna letala za zračne napade na vojaške tarče na več območjih, da bi zaustavila kamboške napade.

V spopadih so danes umrli še najmanj štirje kamboški civilisti, še deset pa jih je bilo ranjenih, je po poročanju AFP dejal kamboški minister za informiranje Neth Pheaktra.

BBC poroča, da so oblasti v obeh državah z območij ob meji preventivno evakuirale več deset tisoč ljudi.

Ministrstvo z rumenim opozorilom tako za Tajsko kot Kambodžo



Slovebnsko zunanje ministrstvo je za Tajsko in Kambodžo izdalo rumeno opozorilo s povišano stopnjo previdnosti. "Zaradi stopnjevanja obmejnega spora med Tajsko in Kambodžo, priporočamo, da se izognete vsem potovanjem in gibanju v obmejnih predelih JV Tajske; Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin, Buriram, Sa Kaeo, Chanthaburi in Trat na skrajnem JV delu Tajske. V kolikor se tam nahajate, strogo upoštevajte navodila lokalnih oblasti. Močno odsvetujemo kakršen koli poskus približevanja ali prečkanja meja. Na mejnih prehodih veljajo stroge omejitve in zapore, možne so tudi motnje v letalskem prometu med državamaV province Narathiwat, Yala, Pattani in Songhkla odsvetujemo vsa turistična potovanja ali potovanja v lastni režiji, ki niso nujna.Posebno previdnost priporočamo ob meji z Mjanmarom zaradi nestabilnosti, nasilja in oboroženih incidentov v tej državi," so zapisali na svoji spletni strani.

Kambodža naj ne bi odgovorila na napad

Evakuacija civilistov v Kambodži. Foto: Reuters Predstavnica kamboškega ministrstva za obrambo pa je dejala, da so tajske sile davi napadle kamboške enote v severnih obmejnih provincah Preah Vihear in Oddar Meanchey. Ob tem je zatrdila, da Kambodža ni odgovorila na napad.

Tajsko je obtožila, da je "s tanki večkrat streljala na tempelj Tamone Thom" in druga območja v bližini templja Preah Vihear. Ta je od leta 2008 na Unescovem seznamu svetovne dediščine, lastita pa si ga obe državi, večkrat je bil tudi v središču sporov in spopadov.

Lokalne oblasti so prav tako poročale o spopadih v tajskih provincah Si Sa Ket in Ubon Ratchathani ter v kamboških provincah Preah Vihear in Oddar Meanchey, do spopadov pa naj bi prišlo že v nedeljo, pri čemer je tajska vojska trdila, da sta bila ranjena dva izmed njenih pripadnikov.

Malezijski premier svari pred izbruhom popolnega konflikta

Malezijski premier Anwar Ibrahim je na omrežju X zapisal, da je globoko zaskrbljen. "Ponovni spopadi predstavljajo tveganje, da se uniči skrbno delo, ki je bilo vloženo v stabilizacijo odnosov med sosedoma," je opozoril. Pozval je k vrnitvi k diplomaciji in dejal: "Naša regija si ne more privoščiti, da bi se dolgoletni spori sprevrgli v cikle konfrontacij."

Tajska in Kambodža v jugovzhodni Aziji sta že desetletja v sporu glede več delov ozemlja ob njuni več kot 800 kilometrov dolgi meji. Poleti so med njima že izbruhnili spopadi, v katerih je bilo ubitih najmanj 43 ljudi, več kot 300.000 pa je moralo zapustiti svoje domove.

Državi sta se nato konec julija ob posredovanju ZDA dogovorili o prekinitvi ognja, uradno pa sta mirovni dogovor podpisali konec oktobra v Kuala Lumpurju. Izvajanje dogovora je sredi novembra prekinila Tajska, potem ko naj bi bili v eksploziji mine na obmejnem območju ranjeni štirje tajski vojaki.