Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
14. 11. 2025,
11.49

Bližnji vzhod

Izrael potrdil avtentičnost zadnjih izročenih posmrtnih ostankov talca

A. P. K., STA

Hamas se je v mirovnem dogovoru, ki velja od 10. oktobra, zavezal, da bo Izraelu vrnil 20 še živečih talcev in posmrtne ostanke 28. Vse žive talce je nato izročil 13. oktobra, vključno s četrtkovo predajo pa jim je uspelo vrniti posmrtne ostanke 25 talcev.

Izrael je potrdil, da jim je palestinsko islamistično gibanje Hamas v četrtek predalo posmrtne ostanke še enega izraelskega talca, ki so ga ugrabili v napadu na Izrael 7. oktobra 2023. V skladu z dogovorom mora Hamas zdaj Izraelu vrniti posmrtne ostanke samo še treh talcev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Hamas je posmrtne ostanke talca Izraelu v četrtek izročil prek Mednarodnega odbora Rdečega križa. Ob tem so sporočili, da so jih isti dan našli v Han Junisu na jugu palestinske enklave.

Forenziki v Tel Avivu so nato potrdili, da gre za 73-letnega Menija Godarda, prebivalca kibuca Beri, so v četrtek sporočili iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in iz izraelske vojske. Dodali so, da so ga pripadniki gibanja Hamas skupaj z njegovo ženo Ajelet ubili 7. oktobra 2023 v napadu na kibuc Beri, njegovo truplo pa so nato odnesli v Gazo.

Za vsako truplo talca mora Izrael vrniti posmrtne ostanke 15 Palestincev

Hamas se je v mirovnem dogovoru, ki velja od 10. oktobra, zavezal, da bo Izraelu vrnil 20 še živečih talcev in posmrtne ostanke 28. Vse žive talce je nato izročil 13. oktobra, vključno s četrtkovo predajo pa jim je uspelo vrniti posmrtne ostanke 25 talcev.

Za vsako prejeto truplo talca mora Izrael v skladu z dogovorom v Gazo vrniti posmrtne ostanke 15 Palestincev. Iz bolnišnice v Han Junisu so danes že sporočili, da so prejeli trupla 15 Palestincev, skupno 330.

Palestinsko gibanje sicer že več tednov opozarja, da imajo po dveh letih vojne v Gazi težave z iskanjem posmrtnih ostankov, saj je Gaza popolnoma uničena.

